美Fed鴿聲揚！美元更弱了 新台幣早盤勁揚逾2角升破31.3元
美國聯準會（Fed）官員釋出「鴿」派言論，提振市場情緒，美債殖利率聞訊暴跌，美元指數失守103，亞洲主要貨幣兌美元彈升，日圓進一步升至146價位，新台幣兌美元今（29）日早盤也勁揚逾2角，升破了31.3元，一度衝上31.262元。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會官員指稱，聯準會在對抗通貨膨脹上取得良好進展，但對再度升息的機率表達不同看法，美元指數進一步失守103，下探102.47，不過，包括聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在內的一些聯準會官員本周也將發表談話。
只是，在美元指數失守103之下，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤彈升，其中日圓進一步升破147兌1美元，一度來到146.65價位，韓元兌美元盤中也衝上1284.74價位，目前在1287附近震盪，而離岸人民幣同樣升值來到7.113兌1美元，目前在7.1192附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤也持續升值，以31.4元、升值6.8分開出，在亞幣彈升、台股走揚之下，加上月底出口商有實質拋匯需求，新台幣隨後升破31.4及31.3元，一度來到31.262元，強升逾2.06角，目前在31.262元至31.27元震盪整理。