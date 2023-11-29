《紅人榜》柯辰勳20歲過世！陳屍飯店廁所 長榮鳳凰酒店說明內情
曾參加《超級紅人榜》的20歲歌手柯辰勳，同時也是礁溪長榮鳳凰酒店的員工，昨（28）日卻傳出在酒店員工更衣室廁所猝逝。礁溪長榮鳳凰酒店今（29）日說明，柯辰勳27日凌晨被發現倒在廁所，送醫後仍回天乏術，並提到柯辰勳工作正常，態度認真，深感遺憾與惋惜；根據警方指出，柯辰勳死因是心血管疾病引起。
記者葉盛耀/綜合報導
柯辰勳臉書粉專《大家好！我是柯辰勳》28日發文寫下：「我離開了！愛我的人，別為我難過，我去找佛跳牆啦，佛祖說我很可愛，小彌勒佛，功德圓滿」，由柯母向外界告知兒子已離世的消息，讓許多支持他的粉絲感到相當不捨。
長榮鳳凰酒店今（29）日出面說明，柯辰勳到職未滿3個月，但是工作認真，26日工作至晚間10點，之後到員工餐廳吃完宵夜，大約在22時31分前往更衣室。由於柯辰勳27日凌晨尚未返家，家屬遂向警方報案。
警方與家屬於27日凌晨3時33分抵達酒店，由酒店安全室人員陪同巡查，到員工更衣室時，才發現柯辰勳反鎖在廁所。雖立即解鎖並將其扶出，但柯辰勳當下已經無呼吸心跳，立即使用AED並送醫後，於27日凌晨4時20分宣告急救無效。據警方28日初步相驗結果，推測應是心血管疾病造成死亡，遺體已由家屬領回。
酒店表示，柯辰勳到職未滿三個月，工作正常，表現認真，與同事相處融洽，驟然失去這位好夥伴，酒店亦深感遺憾與惋惜，將盡全力協助家屬處理後事，並配合相關單位調查。