台股創波段高！早盤漲近80點 AI指標股回溫、遊戲股超夯
美國聯準會官員鴿派言論提振市場情緒，美債殖利率下跌，美股四大指數昨（28）日漲多跌少，台北股市今（29）日早盤漲近80點，來到17421點，權值王台積電早盤漲3元，來到578元，漲幅0.5%，其他重要電子股聯電、日月光、宏碁漲1%左右。今日AI概念股反彈，指標股緯創、廣達漲1.2%以上，技嘉漲2.5%。另外，IC設計、被動元件、通訊與遊戲股表現也很搶眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數28日上漲83.51點，或0.24%，收35416.98點；那斯達克指數上漲40.73點，或0.29%，收14281.76點；標普500指數上漲4.46點，或0.1%，收4554.89點；費城半導體指數下跌20.96點，或0.56%，收3718.35點。
台北股市今日早盤漲近80點，來到17421點，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到578元，漲幅0.5%。同樣為晶圓代工的聯電漲0.9%，世界先進漲0.8%。其他重要電子股，聯發科來到盤下，鴻海在平盤附近。華碩小漲、宏碁漲1%，大立光與旺宏漲0.6%，日月光漲1.5%。不過，南亞科、群創、友達走跌。
今日AI概念股強勢，緯創漲1.7%、廣達漲1.2%、英業達漲0.8%、技嘉漲2.5%、緯穎漲1.4%、光寶科漲1.8%。IC設計持續走高，安國、世紀漲5%，凌通、尼克森、新唐、迅杰漲2到3%，原相、聯詠、瑞昱、海德威、系微漲1%以上。被動元件同樣不俗，華新科漲逾5%，立隆電、信昌電、大毅、禾伸堂、日電貿、華容漲1到3%。
另外，光通訊概念股紅通通，華星光、前鼎、創威漲4到5%，上詮與星通漲2到3%。遊戲股今日強勢走高，智冠飆漲停，大宇資、橘子漲2%，傳奇、宇峻、網龍漲1%。