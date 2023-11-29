影／《超級紅人榜》柯辰勳20歲猝逝 「鄭日清接班人」台語金曲曝
曾參加三立電視台《超級紅人榜》歌唱選秀節目的柯辰勳，前（27）天被發現陳屍工作的宜蘭長榮鳳凰酒店，得年20歲，令粉絲悲痛不捨。長相憨厚可親的柯辰勳愛唱老歌，猶如「年輕人體內卻住著一個年長的靈魂」，被稱為是「鄭日清接班人」。
記者徐銘穗/綜合報導
柯辰勳4年前參加《超級紅人榜》，獨特又親切的嗓音唱著台語老歌，被封是「鄭日清接班人」，而鄭日清是已故台語歌王，在歌壇有「鐵馬歌王」、「公務員歌手」等稱號，首創在唱歌同時跳舞的「跳動唱」，晚年被尊稱為鄭老師，2014年睡夢中病逝，享耆壽90歲。
參賽期間，柯辰勳演唱曲目被集結成金曲串燒，包含劉福助的《安童哥買菜》、葉啟田《乾一杯》、葉憲修《碼頭惜別》、劉福助《嘉慶君遊台灣》等經典台語歌，粉絲讚其唱腔乾淨，辨識度極高，「年輕的歌聲，唱起老歌很到味好聽，柯辰勳得天獨厚的嗓音就是要來傳承老歌。」
柯辰勳平常在節目中個性活潑可愛，如同開心果一般，經常把評審老師、觀眾們等人逗得哈哈大笑。如今傳出不幸消息，粉絲都感到震驚不已。而紅人榜的評審詹雅雯直呼「心痛死了」，不捨柯辰勳的離去。擔任節目主持人的于美人也感到相當驚訝，她透露說：「我是知道他原本有心臟部分的疾病」。