不爽被當「小弟」使喚！男警局前潑汽油燒死友人 檢依殺人罪起訴
今年7月間，雲林縣一名30歲黃姓男子，因不滿常被38歲的杜姓友人當「小弟」使喚，某日黃男要帶母親就醫，杜男又要求黃男到台中，讓黃男怒火中燒，雙方於台中市警局第四分局前碰面，之後2人爆發激烈口角，黃男拿出買好的汽油與火柴，朝杜男身上潑灑並點火，之後杜男全身著火、全身超過60%燒燙傷，隔天宣告不治，黃男被逮捕後羈押，台中地檢署偵結，依殺人罪和公共危險罪起訴黃男。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃男與杜男為好友，但黃男不滿杜男長期把他當「小弟」使喚，因此心生不滿，今年7月間，黃男要帶母親就醫，杜男要求他到台中，黃男遂先購買汽油及火柴，雙方約在台中市警局第四分局前碰面，之後2人爆發爭吵，黃男隨即朝杜男潑汽油縱火，員警見狀緊急將杜男送依，但杜男因燒燙傷嚴重，隔天不治身亡。
黃男落網後供稱，因杜男要求他到台中，不顧他要帶母親就醫，還不斷打電話狂叩，因此心生不滿，才縱火洩憤。台中地檢近日偵結，依涉犯公共危險、殺人等罪將黃男起訴，移審後台中地院裁定黃男續押。
※【NOWnews 今日新聞
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