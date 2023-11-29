《紅人榜》柯辰勳驟逝飯店廁所！友哀悼曝最後聊天內容惹鼻酸
20歲的歌手柯辰勳曾參與過于美人主持的歌唱節目《超級紅人榜》，近日傳出離世消息，柯媽媽在他的臉書留言透露，兒子於27日驟逝於長榮鳳凰酒店的員工更衣室廁所。噩耗傳出後，《紅人榜》主持人于美人、評審詹雅雯都紛紛發文哀悼，柯辰勳生前的好友解繹諭則是在臉書寫下長文，除了提到柯辰勳生前暖舉外，還曝光兩人最後聊天內容，讓人感傷不已。
記者吳雨婕／綜合報導
柯辰勳是礁溪長榮鳳凰酒店的員工，柯媽媽在兒子的臉書發文提到兒子已過世，並在留言處透露：「我的兒子辰勳27號死在長榮鳳凰酒店員工更衣室廁所裡，找到時已是凌晨3點多冰冷的屍體，我從12點找找找太扯了！」事後酒店也證實，柯辰勳於27日凌晨被發現在員工廁所，緊急送醫仍不治身亡。
柯辰勳生前好友解繹諭在臉書寫下長文，表示當初兩人認識契機，就是第一次錄影的時候，「你過來跟我說話，於是我們就認識了，也沒有因比賽結果而沒有了後續聯絡，反倒你跟我承諾了每一次我錄影你都會陪我去～甚至為了我每次錄影那週都排假兩天陪我回桃園睡隔天在一起去三立。」
解繹諭提到，兩人在11月21日時還有聊天，內容是解繹諭12月生日，柯辰勳要來高雄幫他慶生，連日期都敲好了，可惜柯辰勳卻已離世，讓他難過不已。解繹諭還透露，柯辰勳曾跟他提過自己的身體狀況，「我知道，沒事了，不痛了。我會記住你跟我說的話，我一定會加油的。」接著表示：「你放心吧，好好的走，寂寞想找人聊天還是唱歌隨時到夢裡找我，一定要！！」
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