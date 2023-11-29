侯友宜喊當選重啟ECFA！恐衝擊本土農產？陳駿季：嚴陣以待
2024總統大選倒數44天，近期參選人持續端出政策牛肉，其中國民黨總統參選人侯友宜稱當選後將重啟ECFA，對此有評論擔憂，可能衝擊台灣本地農業。對此農業部代理部長陳駿季表示，農業部已經針對中國貿易壁壘進行過充分討論，也有擬訂因應作為，會嚴陣以待、確保農民本身的收益。
記者林志怡／台北報導
侯友宜日前喊出重啟「兩岸經合架構協議（ECFA）」談判，認為應該先解決ECFA問題，在兩岸對等、尊嚴、友善的前提下，重啟所有對話交流，並開放開放陸客、陸生來台。
相關作為是否會衝擊台灣本地農業，陳駿季今（29）日上午出席立法院經濟委員會、會前接受媒體聯訪表示，目前ECFA針對農產品的18項減免部分仍持續有效，至於中國與台灣相關貿易有關的約定，農業部已對中國貿易壁壘相關調查進行充分討論，也準備因應作為、會嚴陣以待，確保農民本身的收益。
此外，媒體詢問，是否擔心中國通過各類手斷、試圖影響台灣選戰？陳駿季表示，這方面問題他不方便評論，但相信大家都可以通過各種管道了解訊息、眼睛也是雪亮的，且台灣本身是自由的國家，「我們尊重選民最終選擇，也相信選民眼睛是雪亮的。」