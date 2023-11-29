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轉向了嗎？美元自高點回落　專家：要看歐美貨幣政策緊縮程度而定

▲美元指數自高位回落，進一步失守103，但這是否代表美元開始轉向？專家認為，長期還要觀察歐美貨幣政策緊縮程序而定。（圖／記者顏真真攝）
▲美元指數自高位回落，進一步失守103，但這是否代表美元開始轉向？專家認為，長期還要觀察歐美貨幣政策緊縮程序而定。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）官員釋出「鴿」派言論，提振市場情緒，美元指數從高位回落，進一步失守103，但這是否代表強勢美元轉向了？國泰世華首席經濟學家林啟超指出，短期因市場預期美國升息循環結束，美元走勢自高位回落，但長期而言，還須觀察美歐貨幣政策緊縮程度而定，至於新台幣走勢則將在美國利率及台股行情間拉扯。

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針對明（2024）年的總體經濟發展，全球最大避險基金橋水 (Bridgewater) 資深投資專家Patrick Dimick與國泰世華首席經濟學家林啟超在國泰世華銀行舉行的「2024全球投資趨勢論壇」時，兩人均不約而同提到，在史無前例的暴力升息下，全球經濟依然展現相當的韌性，然而偏向和緩的經濟成長率和較高的通膨恐仍是未來主旋律，林啟超更預期，最快2024下半年美國聯準會才會走向降息。

自2022年美國聯準會啟動升息以來，經濟和金融市場展現了出乎意料的韌性，PatrickDimick認為主要來自於3大面向，分別是家庭與企業的支出、產業的供需，以及市場資金的取得。他推估未來高利環境將延續更長的時間，而經濟成長將趨緩，且通膨數據仍將維持在一定數值之上。在投資策略上，他建議投資人採取多元布局的思維以分散風險，美、歐、日3地市場較值得

對於2023年最後一場FOMC（聯邦公開市場委員會）會議將在12月中旬登場，市場預期美國聯準會可望連續第3度宣布暫停升息，但眾所期待的「降息」是否有機會在明年發生嗎？林啟超指出，美國聯準會考慮降息有2大先決條件，包含通膨需進一步回落在3%以下，還有就業市場疲軟致失業率走高，因此最快恐怕要等到2024下半年才有可能實施降息。

對於處於高利環境下，應如何看待2024年的股市和債市表現？林啟超分析，隨著消費性電子買氣逐漸回溫，AI應用加速訂單動能雙重加持之下，半導體產業重啟循環，對2024年全球企業盈餘成長正面看待。然而，預期高利環境將維持更長的時間，在缺乏政策紅利推動的資金行情下，長期來看股市將呈現震盪中緩步走揚的態勢。債市方面，在停止升息，甚至降息預期的環境下，殖利率可望下滑，債券投資價值浮現。

不過，他也提醒，整體而言，明年經濟復甦仍取決於2大因素，首先，須留意美國貨幣政策動向，高利環境（higher for longer）將維持多久？第二，慎防中國去槓桿下的緩成長，恐讓全球景氣回溫速度跟著放緩。

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