轉向了嗎？美元自高點回落　專家：要看歐美貨幣政策緊縮程度而定

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自2022年美國聯準會啟動升息以來，經濟和金融市場展現了出乎意料的韌性，PatrickDimick認為主要來自於3大面向，分別是家庭與企業的支出、產業的供需，以及市場資金的取得。他推估未來高利環境將延續更長的時間，而經濟成長將趨緩，且通膨數據仍將維持在一定數值之上。在投資策略上，他建議投資人採取多元布局的思維以分散風險，美、歐、日3地市場較值得
對於2023年最後一場FOMC（聯邦公開市場委員會）會議將在12月中旬登場，市場預期美國聯準會可望連續第3度宣布暫停升息，但眾所期待的「降息」是否有機會在明年發生嗎？林啟超指出，美國聯準會考慮降息有2大先決條件，包含通膨需進一步回落在3%以下，還有就業市場疲軟致失業率走高，因此最快恐怕要等到2024下半年才有可能實施降息。
對於處於高利環境下，應如何看待2024年的股市和債市表現？林啟超分析，隨著消費性電子買氣逐漸回溫，AI應用加速訂單動能雙重加持之下，半導體產業重啟循環，對2024年全球企業盈餘成長正面看待。然而，預期高利環境將維持更長的時間，在缺乏政策紅利推動的資金行情下，長期來看股市將呈現震盪中緩步走揚的態勢。債市方面，在停止升息，甚至降息預期的環境下，殖利率可望下滑，債券投資價值浮現。
不過，他也提醒，整體而言，明年經濟復甦仍取決於2大因素，首先，須留意美國貨幣政策動向，高利環境（higher for longer）將維持多久？第二，慎防中國去槓桿下的緩成長，恐讓全球景氣回溫速度跟著放緩。