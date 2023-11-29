敲碗成功！橘色惡魔來台紀念海報12/8免費送、先加文總LINE好友
日本京都橘高校吹奏樂部繼去年國慶來台後，今年將在12月再度來訪，並為台灣民眾帶來「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」的精彩演出。文化總會今（29）日公布，將在12月8日中午12點至下午2點，開放民眾免費索取「日本京都橘高校吹奏樂部2023來台紀念海報」，邀請民眾一起為橘色惡魔們應援。
記者李琦瑋／台北報導
橘色惡魔來台邁入倒數10天，文總今天公告將於橘高校吹奏樂部抵台前一天，在文總1樓免費發送海報，此次「日本京都橘高校吹奏樂部2023來台紀念海報」，特別採用了鮮豔活潑的顏色，代表橘色惡魔們充滿活力的形象，另外也使用了局部上光技術，讓海報整體更添層次。
文總指出，海報領取時間為12月8日中午12點至下午2點，並於早上11點開放排隊，地點為文化總會1樓（台北市中正區重慶南路二段15號），領取資格為成為「文總官方LINE@帳號」好友（帳號：@hrp5564g），建議民眾提前加入，並在活動期間截圖出示給工作人員查看，即可獲得海報一張。文總提醒，海報一次限領一張，如需領取多張要重新排隊，數量有限，送完為止。
文總表示，京都橘高校吹奏樂部是日本全國性高中吹奏樂大賽的常勝軍，這個月也在競爭激烈的全國性比賽中脫引而出，榮獲「第36回全日本行進管樂大賽」金賞的殊榮，並達到連續3年獲得金賞的成就。此次他們將於12月9日至12月15日再度訪台，要特別感謝玉山銀行、Kenji健司、富士大飯店的大力支持，橘高校來台相關資訊將持續於文化總會社群公告，敬請持續關注。