《超級紅人榜》柯辰勳20歲過世！警方曝死因 醫：年輕人也要小心
20歲男星柯辰勳從《超級紅人榜》嶄露頭角，卻驚傳陳屍在宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店員工更衣室內的廁所。家人公布消息後，警方表示初步相驗，柯辰勳是因心血管疾病逝世。雖然家屬未公布確切病因，但宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，冬季時血管容易急遽收縮，也是各心血管疾病爆發的時期，民眾務必做好保暖，並維持好的飲食、生活習慣，無論長輩或年輕人皆要小心。
記者張志浩／綜合報導
心臟內科醫師劉中平說明，氣溫較寒冷時，人體血管會收縮來抵抗，並犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液停留在內臟或肚子等重要器官，這樣的身體機制會讓血管收縮、阻力增加，因此冬天時血壓容易上升、血小板活性提高、血液濃稠度增加，以上情況都會使血管更容易產生血栓，進而導致冬天中風的患者比夏天多。
劉中平表示，冬天民眾可透過「量血壓」、「觀察身體末端是否比平常冰冷」、「身體是否不適」來判定自身健康，如果是居家環境變冷，可以適時開個暖氣調節溫度。保暖部分，外出最好穿著可覆蓋到小腿肚的襪子，讓腳部保持暖和，並記得戴帽子和口罩。
澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪表示，入冬後門診就已有不少因心血管疾病出現「易喘、易胸悶」的患者，無法正常控制高血壓的民眾也變多，為避免溫差大可能造成的意外，飲食上應避免太油、太鹹的食物，不僅傷腎還傷心臟。若是在冬季出現頭暈、冒冷汗等情況，且添加衣物保暖超過5分鐘仍未起色時，就應該要儘速就醫，檢查心血管是否有異常。
台大醫院心臟內科主治醫師王怡智也提醒，心臟保健是預防任何心臟疾病的重要前提，針對年輕人，建議避免養成吸菸、日夜顛倒等壞習慣，並保持規律、營養均衡的飲食，空閒時間也要多多運動；年長者部分，除了上述幾點外，若有高血壓、高血脂、高血糖的「三高」患者，更要特別留意、掌握自身狀況。