柯辰勳猝逝！陳屍飯店更衣室「2分鐘前才發文」：無法實現的約定
參加歌唱選秀節目《超級紅人榜》出身的20歲歌手柯辰勳，27日凌晨被發現陳屍在任職的宜蘭長榮鳳凰酒店員工廁所，酒店發聲明指出，發現柯辰勳在26日晚間10時31分前往員工更衣室，直至翌日凌晨被發現陳屍在更衣室其中一間廁所內，而他生前最後一則貼文是在進入更衣室前兩分鐘才剛發出，承諾要唱歌給粉絲聽，不料卻成了無法實現的約定。
記者鍾怡婷/綜合報導
柯辰勳離世當晚的最後貼文，是在26日晚間10時29分發出，文中透露收到一名粉絲親手編織的金銀貔貅，並附上對方來信。他除了感謝1.2萬粉絲的追蹤，更不忘提醒粉絲要注意保暖，也向粉絲約定，等自己休息夠了要唱明洋老師的〈上好命〉給大家聽，請大家耐心等候。
不少粉絲留言回應，相當期待能夠聽到柯辰勳的歌聲，更稱讚他的歌聲很好聽，不料最終卻成了無法實現的約定，也讓眾人淚喊不敢相信。更有粉絲感傷表示，發文內容像是在跟大家告別，可以看出各界對於柯辰勳的逝世都相當不捨。
宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店表示，柯辰勳26日晚間10時下班後，於晚間10點31分進入男性員工更衣室，由於27日凌晨沒有回家，家屬驚覺有異立即報案，警方陪同柯媽媽於凌晨3時33分抵達酒店詢問，最後發現柯辰勳反鎖在員工更衣室其中一間廁所內，已經沒有生命跡象。