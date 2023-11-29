《紅人榜》柯辰勳猝逝！于美人曬獻唱片段 悲悼：假裝你去了遠方
參與選秀節目《超級紅人榜》的歌手柯辰勳，昨（28）日驚傳病逝消息，疑似因心血管疾病被發現猝逝於任職飯店的員工廁所，年僅20歲就意外離世，讓粉絲相當不捨。《超級紅人榜》主持人于美人在社群網站悼念，曬出柯辰勳為其獻唱的片段，感慨說「想你了！我愛你的方式就是好好活下去！讓你一直活在我的記憶裡，假裝你只是去了遠方」，透露內心對晚輩的不捨。
記者江芷稜／綜合報導
于美人向來提攜晚輩，年僅20歲的柯辰勳由於家住宜蘭，每次前來錄影都比較辛苦，尤其他個性老實、非常誠懇，讓主持人特別心疼她，怕他受欺負，柯辰勳在飯店工作、擅長餐飲烹飪，還端過親自下廚做的豬腳給于美人品嘗，好手藝獲得前輩認可，在《超級紅人榜》非常受到大家歡迎。
于美人曬出6月時柯辰勳重返舞台的片段，他特別準備獻唱韋禮安的〈如果可以〉，誠懇真摯的歌聲，讓于美人感動到當場落淚，她笑說：「被一個帥哥這樣子（獻唱），很久沒有這種經驗了」，主持人許志豪也說，柯辰勳不在的這段期間，于美人常常關心他，「很想你，就問這個孩子現在好嗎？」覺得他很忠厚老實，擔心他在外面受欺負。
《紅人榜》痛失昔日戰友，于美人曬出最後相處的片段，讓粉絲都很哀痛，許智豪留言「辰勳，謝謝你帶給大家的美好，我們會想你」，網友紛紛留言哀悼這個優秀歌手的離去，「現在妳不用擔心他了！因為他已經去做『仙』了！會變得更有本事！」、「真是太讓人不敢相信，明明這麽愛唱歌的一個好孩子，那首《四季紅》還一直在耳邊迴盪著」、「看到很令人難過。這麼年輕懂事且歌聲如此好的年輕人，請家屬節哀」。
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