「會走路的肺炎」黴漿菌是什麼？症狀輕、病程長　九大QA一文看懂

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Q1：肺炎黴漿菌的特性？
是目前發現最小且可自行複製的病原體，和一般細菌不同的是，它沒有細胞壁，許多常見的抗生素對它無效。
Q2：肺炎黴漿菌傳染途徑？
可經由人傳人傳播，藉由咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播。沒有症狀的人也可能在鼻腔或喉嚨帶有此菌。且各年齡層均有感染風險。
Q3：肺炎黴漿菌傳染高峰期？
肺炎黴漿菌一年四季皆可能感染，但夏天及初秋較常見。依據美國資料顯示，約3至7年會有一波大流行。
Q4：肺炎黴漿菌有什麼症狀？潛伏期多長？
肺炎黴漿菌的潛伏期約1至4週。一般而言，臨床症狀輕微，但可持續1至4週。
最常見的疾病型態為支氣管炎，孩童常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽；估計約有10%的人會得到肺炎，常見的症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠，小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘嗚(wheezing)、嘔吐或腹瀉等症狀，少數病人會有嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎（大腦腫脹）、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病（史蒂芬強生症候群、多形性紅斑、毒性表皮溶解症）等嚴重併發症。
Q5：肺炎黴漿菌高風險族群？
肺炎黴漿菌感染較常見於年輕人及學齡兒童，其中家戶內的傳播最常見，於學校、大學宿舍、軍隊、護理之家及醫院等場所生活或工作的人感染風險較高。
Q6：如何預防黴漿菌感染？
因肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防，因此若平時有呼吸道症狀（尤其是咳嗽）時須戴口罩，並保持手口清潔，洗手使用肥皂且至少搓揉20秒，沒有水時，可改以乾洗手液代替
Q7：感染肺炎黴漿菌治療方法？
多數感染者可自行痊癒，然而，若發展為肺炎，醫師通常會開立抗生素治療。一般建議的首選治療藥物為巨環類抗生素（macrolides），替代性藥物為氟喹諾酮類（fluoroquinolones）抗生素或四環黴素類（tetracyclines）抗生素。然而近來各國研究顯示肺炎黴漿菌對巨環類抗生素的抗藥性有增加的情形，治療的困難度隨之上升，故建議對於疑似感染肺炎黴漿菌之病患如須使用抗生素，請考量其年齡與臨床表徵嚴重度，並參考國內外臨床指引進行治療。同時疾管署提醒，應遵照醫囑完成抗生素療程，以減緩抗藥性之產生。
Q8：感染過肺炎黴漿菌會再次被感染嗎？
有可能。感染過肺炎黴漿菌不會產生終生免疫力，未來有可能會再次感染。
Q9：為何被稱為「會走路的肺炎」？
肺炎黴漿菌造成的肺炎，通常症狀較輕微，但持續時長較久，和一般的肺炎不一樣，所以也稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。