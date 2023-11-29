獨／2組「南拳媽媽」陸開唱！歌迷買錯票崩潰喊退 彈頭緊急回應
「南拳媽媽」成軍至今已19年，近期第二代成員梁心頤（Lara）、張傑、宇豪宣布回歸，開始在大陸各地舉行「我回來了」巡迴演唱會，巧合的是，「南拳媽媽」元老級成員彈頭領軍的第五代成員，也在大陸開啟「計劃重逢」演唱會，且兩組人馬開唱都使用「南拳媽媽」的名字，有粉絲因此搞混，還因此買錯票，針對此事《NOWnews今日新聞》詢問彈頭的經紀公司，經紀公司回應：「南拳媽媽是大家青春、熱血的記憶，一直以來不論是哪一代的南拳，都在傳達對音樂的熱忱和初衷。」
記者吳雨婕／綜合報導
當年南拳媽媽第二代成員有彈頭、Lara、張傑與宇豪，當時他們唱紅歌曲〈下雨天〉、〈橘子汽水〉、〈牡丹江〉等歌曲，後來Lara、張傑與宇豪以「南拳媽媽」名義回歸歌壇，彈頭則是另外組成了三代、四代，以及現在的五代成員，所以當二代成員宣布合體開唱的消息後，許多粉絲都興奮想買票支持。而現在的第五代成員有彈頭、陳羽緁、曹景豪、洪言翔，也沿用了「南拳媽媽」的名稱，甚至雙方在同個地區開唱的時間也很近，導致有粉絲想聽梁心頤唱歌，卻買成了五代成員的演唱會門票，外加沒有按照表定時間準時開唱，因此不滿喊退票。
針對「南拳媽媽」鬧雙胞一事，彈頭的經紀公司回應：「南拳媽媽是大家青春、熱血的記憶，一直以來不論是哪一代的南拳，都在傳達對音樂的熱忱和初衷。」也提到，「彈頭不曾離開南拳，也歡迎曾經離開的南拳團員回歸，共同傳遞美好。現任第五代的南拳，和二代的南拳前輩，各自有擁戴的粉絲，粉絲在追星過程中最重要的是，透過南拳的音樂帶給自己人生的體驗和感動。明年是南拳媽媽成立20周年，對於所有南拳和粉絲而言，都是一個重要的里程碑；期待所有參與南拳的團員合體，共創下一個20年的美好記憶。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁