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NBA／Giddey與未成年少女案大翻轉　狀元Bogut爆料女方謊報年齡

▲來自澳洲的狀元中鋒Andrew Bogut爆料，就我得知的消息女方對 Giddey謊報年齡，且女方家庭也不會提出任何指控。（圖／美聯社／達志影像）
▲來自澳洲的狀元中鋒Andrew Bogut爆料，就我得知的消息女方對 Giddey謊報年齡，且女方家庭也不會提出任何指控。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

奧科拉荷馬雷霆（NBA）新星Josh Giddey，在近日被爆出與未成年少女發生關係，除了NBA官方也介入調查，紐約警方也在全力調查中，但與Giddey同樣來自澳洲的狀元中鋒Andrew Bogut就爆料，就我得知的消息，女方對 Giddey謊報年齡，且女方家庭也不會提出任何指控。

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Andrew Bogut在播客節目上透露，「如果Giddey刻意在他現在這個年齡時，去尋找15歲的女孩，我會認為他很糟糕，但據我所知，那個女孩對年齡撒謊，如果我說錯我會道歉，這件事情大約是發生在一年前，雷霆團隊當時就知道這件事，但球團認定Giddey可以繼續比賽，這也能變相表明某些事情，但雷霆卻無能為力幫Giddey說話，因為大家都知道只能等待調查結果出爐。」

根據CBA規定，在類似事件發生時，聯盟於調查階段不能單向禁止球員上場，若要不讓球員上場，需要經過球員同意，但只要收到正式指控，聯盟就有權可以對該球員禁賽。

據美媒透露，Josh Giddey的案件已經交由紐約警方處例，已經進入調查階段，很快就會有公佈結果，Giddey在未受到正式指控前，仍能為雷霆隊上陣，目前雷霆則是打出11勝5敗，西區第2的戰績，僅落後龍頭明尼蘇達灰狼1場勝差。

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