鬧鐘訂好！高鐵元旦疏運加開105班車 12/1起搶票
迎接2024年元旦三天連假，台灣高鐵公司自2023年12月29日至2024年1月2日規劃為期5天的元旦假期疏運，期間加開105班次列車，包含南下49班、北上56班，總計提供845班次列車的旅運服務。旅客可自12月1日凌晨零時起，透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作的便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需的車票。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司觀察元旦假期疏運期間旅運需求，特別於本次疏運尖峰時段，針對台中以北區間、自由座需求較高時段，提供每小時1班行駛南港至台中區間列車，並配置8節自由座車廂，以加強服務旅客，開行時段分別為12月29日南下15時至20時及1月1日南下13至19時與北上12至21時，敬請自由座旅客配合站務人員引導、分流搭乘，即可儘速抵達目的地。
此外，為加強疏運服務，本次元旦假期疏運亦規劃5班延後收班列車，均配置2節自由座車廂（11-12節），歡迎旅客多加利用。台灣高鐵公司提醒，延後收班的5車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至晚間00時30分抵達端點站），請搭乘上述車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。
台灣高鐵公司於元旦假期疏運期間，仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，亦適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。