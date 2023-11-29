副手光芒太強？趙少康：我好相處多啦、要是侯柯配日子怎麼過
國民黨副總統參選人趙少康口條清楚、自帶聲量，民進黨攻趙搶盡國民黨總統參選人侯友宜鋒芒。趙少康今（29）日說，他好相處多啦，走路都走在侯友宜後面，聯訪時也盡量讓侯友宜講。如果是跟民眾黨主席柯文哲搭檔，侯友宜日子怎麼過？
記者余祥／台北報導
趙少康說，民進黨現在在說若侯康配當選後，侯友宜變傀儡。但按照憲法規定，副總統本來就是備位，人家願意找他商量很好，不願意就是備位，他不認為侯友宜會不接受好建議。現在他會到處跑是因為在選舉，為了要勝選，副總統要當作選總統一樣選，但當選後憲法就是憲法，侯友宜自己也講他不會是備位元首，外交、國防甚至經濟可以一起參與。
對於外界認為現在趙少康都攻佔媒體版面，趙少康指出，他剛加入，當然比較有話題性，侯友宜真的很辛苦，從年初開始忙到現在。試想如果不是他，如果今天是侯柯配，侯友宜接下來會怎樣，柯文哲會怎樣？「我好多啦，好相處多啦，」走路都走在侯後面，聯訪時盡量讓侯講。如果是柯文哲，侯友宜日子怎麼過？
他強調，現在選舉要贏最重要，他常思考如果選舉沒贏，民進黨繼續執政，台灣完了，台灣若變成戰場，什麼都沒了，試想中共來台灣會是什麼樣的狀況？民進黨繼續執政就有可能發生這樣的情況。