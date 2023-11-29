搶便宜！虎航線上旅展「單程機票899」　國泰航空日本機加酒85折

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台灣虎航配合12月1日至12月4日的「2023高雄市旅行公會國際旅展」，同步推出線上旅展「全線促銷單程未稅899元」起，促銷期間為2023年12月1日上午10:00起至2023年12月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2023年12月1日起至2024年3月30日。
高雄旅展現場也設有攤位，除有機會獲得不限航點來回機票及機票回饋金。凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位，出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定「2024年桌曆成交禮」；若購買花卷、秋田、仙台、新潟、茨城、名古屋、佐賀或岡山等日本指定航線，再加碼獲得神秘禮物，每日數量有限，送完為止。
📌台灣虎航開賣2024夏季航班！單程未稅1299元起
台灣虎航12月1日同步公開2024年夏季班表，開賣首波早鳥優惠航班，祭出「單程未稅1299元」起好康。「尊榮虎」資格消費者搶先於11月30日上午10:00起至11月30日晚間23:59先搶，「全員促銷」則是12月1日上午10:00起至12月4日晚間23:59可購買。
首波促銷航線「桃園－首爾仁川」、「桃園－釜山」1299元起；「桃園－濟州島」1499元起；「桃園－沖繩那霸」1599元起；「桃園－岡山」、「桃園－茨城」1699元起；「桃園－東京羽田」、「桃園／高雄－東京成田」、「桃園－小松」、「桃園／高雄－名古屋」、「桃園／高雄－福岡」1799元起；「桃園－札幌(新千歲)」2599元起。
提醒大家，促銷活動優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期，優惠機票數量有限；提醒虎迷消費者可先加入tigerclub會員並累積虎足跡tigerpath，享有成為尊榮虎會員資格提早搶票。
📌易遊網x國泰航空「日本機加酒快閃85折」倒數2天
看準日本旅遊熱度居高不下，易遊網除了推出「日本自由行」5天4夜含機票、住宿每人最低15999元起優惠價；還與國泰航空獨家合作，推出「國泰航空日本機加酒85折」快閃優惠，凡預訂國泰航空東京、
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