▲國際外科醫學博物館臺灣廳數位化再升級　臺灣外科醫療榮光再度揚名國際

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臺灣廳展出內容更新共分四大主題：一、臺灣醫療特色
二、臺灣傑出外科醫療人士
三、臺灣國際醫療貢獻
四、臺灣COVID-19期間防疫成就
皆以影片方式詳盡介紹臺灣醫療與外科領域獨特創新、引領全球之成就，藉由本次數位化更新展出，提高臺灣國際影響力與能見度。
▲臺灣醫療特色
國際外科學會中華民國總會致力臺灣國際醫療交流推展 盼與世界持續接軌
進駐國際外科醫學博物館 臺灣醫療豐厚實力提升臺灣國際能見度國際外科學會世界總會(ICS) 是外科領域中唯一與世界衛生組織(WHO) 有正式官方關係之非政府組織，中華民國總會更是創會初始會員國，臺灣雖在國際社會打壓下一度失去會籍，所幸在現任國際外科學會世界總會理事長關皚麗教授不斷奔走、積極參與世界總會活動，努力宣傳中華民國總會重要性與未來規劃，不僅成功取回會籍，更於2012年申請進駐位於美國芝加哥國際外科醫學博物館，設立臺灣專屬醫學展覽廳，提升臺灣醫療國際能見度。中華民國總會除了致力會員維繫與會務管理之外，更積極參與全球性會議交流、舉辦國際性研討會，關皚麗教授更是以身作則，帶領團隊深入各地偏鄉及醫療資源落後地區，貢獻國際醫療義診，讓世界看見臺灣醫學堅強實力，實踐「Taiwan can help」人道精神。
▲國際外科學會中華民國總會重要貢獻人物
結合臺灣最新智能面板技術與藍染大師畫作 四大主題展現臺灣醫療特色與國際醫療貢獻臺灣廳展區共有四大主題，包含臺灣醫療特色，介紹臺灣獨步全球之健保制度、豐富多元之醫療資源與菸害防制成效等，展現臺灣醫療發展與特色；臺灣傑出外科醫療人士，匯集臺灣各外科領域傑出醫師，展現臺灣外科醫療及重大手術突破等卓越成就。本區以雙LED螢幕呈現，介紹傑出醫師及其重大貢獻；臺灣國際醫療貢獻，透過臺灣各大醫療團隊海外義診、捐贈友邦醫療物資、協助當地建立醫療制度等，彰顯臺灣對世界衛生進步之貢獻。本區以「藍鯨」作為意象，象徵臺灣致力成為醫學瀚海的巨人，持續將先進醫療科技與人道關懷傳向全世界；臺灣COVID-19期間防疫成就，介紹臺灣相關防疫措施與國際防疫物資捐贈等事蹟，例如：於醫院設置負壓隔離病房、疫調策略、遠距醫療發展，以及捐贈友好國家醫療物資等。本區採用「口罩造型」傳達「Taiwan can help」精神。另外，特別介紹臺灣外科醫學領域巨擘，臺灣神經外科泰斗 施純仁教授、臺灣器官移植宗師 李俊仁教授，以及臺灣首位外科女醫推動臺灣醫療外交再度站上國際醫療舞台 關皚麗教授。
國際外科醫學博物館臺灣廳更展開幕 再創臺灣外科醫學國際影響力鄭丞傑教授表示，國際外科學會中華民國總會(ICSTW) 從未停下對臺灣及世界醫療發展之推進，「國際外科醫學博物館臺灣廳數位化更展」承蒙所有相關部會、醫學會及各協力單位全力支持，將持續與更多人分享臺灣外科醫療實力、國際醫療貢獻與先進醫療成就，歡迎更多人蒞臨臺灣廳，用實際行動支持臺灣，國際外科學會中華民國總會(ICSTW) 定為精進臺灣外科醫學研究發展竭盡心力！
國際外科醫學博物館臺灣廳連結：https://youtu.be/wD9rCsIMFtw
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59996
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