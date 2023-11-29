3副手網路聲量曝光！榮泰創數據：趙少康好感度墊底、負聲量暴漲

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數據顯示，民眾黨的柯文哲找來現年45歲、新光集團第三代的吳欣盈作為副手，是台灣選舉史上第三年輕的副總統參選人，五天總聲量達7.8萬則，登記參選的當天，吳欣盈單日聲量漲至3.7萬則，而其財力雄厚的背景也引起討論。
至於最先公布副手的民進黨，由民進黨總統參選人賴清德攜手搭檔蕭美琴參選，由於事前已經有多次討論副手人選的新聞曝光，因此討論量相對較平穩，總聲量達4.5萬則。
數據進一步分析三人的網路好感度，有駐美代表身分的戰貓蕭美琴的討論和關鍵字多與外交、國際相關，過去不論是在強化美台關係，或提升台灣國際影響力等外交方面都做出不少貢獻，國際媒體的評價也大多為正面，還被譽為「華府最有影響力的外國大使之一」。其資歷豐富且形象良好，以高達0.81的好感度拔得頭籌，也被網友看好是「最強參選人組合」。
數據提到，好感度0.57、位居第二的「新光小公主」吳欣盈，家族背景受到矚目，首度登上國會質詢時，就因手提黑色愛馬仕包，身穿三宅一生等名牌卻關心貧富差距，而引發不少討論。吳欣盈去年底才擔任民眾黨不分區立委，知名度相對不高，加上柯文哲過去以清廉自居，反對政商勾結，卻選擇與財閥千金靠攏，也導致宣布副手後，有不少「財團」、「走後門」等關鍵字圍繞吳欣盈。
至於過去有「政治金童」之稱的趙少康，數據揭露，好感度落居末位、僅0.47，負聲量是正聲量的2倍之多，顯示網友對其觀感較為不佳。善於議題操作、能言善辯是趙少康的一大優勢，且其外省、深藍形象鮮明，讓他在深藍的國民黨核心支持者當中頗受歡迎，可望鞏固深藍核心選票，並與代表本土藍的侯友宜互補。
本資料分析由榮泰創數據提供，分析時間範圍為2023年11月24日至2023年11月28日。榮泰創數據輿情分析系統，資料來源涵蓋台灣95%以上的網路資料，24小時蒐集不間斷，先進的AI中文語意技術和雲端架構，每日處理10億中文資料，其內容涵蓋FB社群、YouTube影音、新聞媒體、各大論壇討論區、部落格等。
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