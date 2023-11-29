半導體年薪破百萬8連霸！類比IC設計工程師136.1萬為最高薪職務

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104人資學院總經理花梓馨指出，2023年整體年薪69.4萬，雖創8年新高，也隱含企業為了搶才而調高固定月薪，但受到2023年景氣不佳的影響，年增幅僅2.5%，低於去年的3.1%。
細看產業平均年薪，半導體102.2萬元、電腦及消費性電子製造業87.3萬元、電子零組件業84.6萬元、電信及通訊業84.2萬元、軟體及網路業83.5萬元，5大高薪產業均為電子資訊製造、通訊、半導體科技相關產業。
花梓馨說，半導體雖出現晶片庫存過多的亂流，但面對後疫情時代，搶才從台灣擴及到全球，薪資沒有停滯的本錢，加上AI後勢看漲，帶動半導體年薪突破百萬，與去年相比增長5.4%。
前5名高薪職務為類比IC設計工程師136.1萬元、數位IC設計工程師125.6元萬、演算法開發工程師與電源工程師96.9萬元、FAE工程師96.1萬元，均為專業門檻高的工程師，AI浪潮興起，演算法開發工程師衝進高薪職務第3名。
非工程職，以稽核人員88.6萬元居冠，電腦系統分析師88.3萬元、網路安全分析師86.8萬元、營運管理師／系統整合／ERP專案師86.4萬元、股務人員83.5萬元。
花梓馨提到，企業內控與資安風險的重要性日益升高，近年國際政經情勢持續受到俄烏戰爭、疫後復甦、美中貿易戰等影響，加上ESG、供應商管理、永續採購、數位轉型等多重議題衝擊，稽核平均年薪居非工程職之首。