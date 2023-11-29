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半導體年薪破百萬8連霸！類比IC設計工程師136.1萬為最高薪職務

▲104人資學院今（29）日發布報告，2023年薪69.4萬攀新高，半導體年薪破百萬8連霸，類比IC設計工程師136.1萬元最高。（圖／翻攝自Pixabay）
▲104人資學院今（29）日發布報告，2023年薪69.4萬攀新高，半導體年薪破百萬8連霸，類比IC設計工程師136.1萬元最高。（圖／翻攝自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

104人資學院今（29）日發布最新出版《2023-2024台灣地區薪資福利調查報告》、以及《2023企業年終及2024薪酬趨勢大調查》，2023年薪69.4萬攀新高，年增幅2.5% ，其中以半導體業年薪破百萬達成8連霸，最高薪職務為類比IC設計工程師年薪136.1萬元。

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年薪總額包含年本薪（平均月本薪乘以12個月）、津貼、固定保障年終／年中獎金、不固定變動獎金（績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等）。

104人資學院總經理花梓馨指出，2023年整體年薪69.4萬，雖創8年新高，也隱含企業為了搶才而調高固定月薪，但受到2023年景氣不佳的影響，年增幅僅2.5%，低於去年的3.1%。

細看產業平均年薪，半導體102.2萬元、電腦及消費性電子製造業87.3萬元、電子零組件業84.6萬元、電信及通訊業84.2萬元、軟體及網路業83.5萬元，5大高薪產業均為電子資訊製造、通訊、半導體科技相關產業。

花梓馨說，半導體雖出現晶片庫存過多的亂流，但面對後疫情時代，搶才從台灣擴及到全球，薪資沒有停滯的本錢，加上AI後勢看漲，帶動半導體年薪突破百萬，與去年相比增長5.4%。

前5名高薪職務為類比IC設計工程師136.1萬元、數位IC設計工程師125.6元萬、演算法開發工程師與電源工程師96.9萬元、FAE工程師96.1萬元，均為專業門檻高的工程師，AI浪潮興起，演算法開發工程師衝進高薪職務第3名。

非工程職，以稽核人員88.6萬元居冠，電腦系統分析師88.3萬元、網路安全分析師86.8萬元、營運管理師／系統整合／ERP專案師86.4萬元、股務人員83.5萬元。

花梓馨提到，企業內控與資安風險的重要性日益升高，近年國際政經情勢持續受到俄烏戰爭、疫後復甦、美中貿易戰等影響，加上ESG、供應商管理、永續採購、數位轉型等多重議題衝擊，稽核平均年薪居非工程職之首。

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