元旦連假國道恐爆車潮！易塞車時段路段出爐　1表掌握疏導措施

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(一)112年12月30日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(二)112年12月31日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
(三)112年12月31日至113年1月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
二、高乘載管制：
112年12月31日至113年1月1日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。
三、收費措施：
(一)單一費率：112年12月30日至113年1月1日。
(二)路段差別費率：112年12月30日至113年1月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三)暫停收費：112年12月30日至113年1月1日，每日0至5時國道全線暫停收費。
四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
五、匝道儀控：
連假期間視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。
六、替代道路：
(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
(三)國6南投往返台中地區，建議改走台63。
(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
七、暫停施工：
112年12月29日12時至113年1月1日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。
元旦連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，高公局直言，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。