台灣當前經濟狀況一次看！10出口再翻黑　製造服務勞動市場兩樣情

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球經濟成長低緩，持續牽制終端需求復甦步調與力度，加上比較基數偏高，10月出口381億美元，較上年同月減4.5%。先前9月出口388.1億美元，終止12個月衰退，當時財政部已預告，9月翻紅恐是曇花一現，10月恐因基期因素，再次轉為負成長，對於景氣復甦仍有疑慮。
對此，經濟部樂觀期待，隨著高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用商機發酵， 終端產品晶片含量提升，加上國際品牌陸續發表科技新品，及供應鏈庫 存持續去化，我國出口可望趨於穩定。不過，全球景氣仍受通膨、升息效應影響，且近期地緣政治衝突、美中科技爭端等不確定性升高，有待密切關注後續發展。
在10月出口主要貨品中，資通與視聽產品在人工智慧、雲端服務需 求帶動下，年增37.6%，其餘貨類均下降，其中電子零組件出貨動能仍受終端需求疲弱抑制，年減7.4%；基本金屬、機械各減 18.4%、18.3%，皆已連續15個月下滑。
10月外銷訂單、製造業生產指數年減幅收斂
據經經部統計處指出，10月外銷訂單529億美元，年減4.6%，主因受通膨及升息效應影響，全球經濟成長趨緩，終端需求低迷，產業持續去化庫存所致。按貨品別觀察，除了光學器材因 電視面板價格高於上年同月，加上光學鏡頭接單成長，年增13.8%外， 其餘貨品訂單仍呈年減。
官員預估，11月外銷訂單將「翻紅」，主要包括AI需求殷切、各產業庫存去化情形成效顯著、低基期因素等3因素挹注，但短期不確定因素以及產業廠商下單節奏異於以往的情行仍存。
至於10月份製造業生產指數為92.10，年減1.9%，主要是受全球經濟受通膨及高利率影響，終端市場需求續呈疲軟，加上產業鏈持續庫存調整所致。其中電腦電子光學業受惠 AI、雲端資料服務需求活絡，及國際品牌新機訂單挹注，生產指數創歷年單月新高，年增12.5%。
今年前10月零售、餐飲雙創歷年同期高
10月零售業營業額4000億元，年增5.1%，主要原因包括汽機車零售業在汽車供應量能回升及新款熱銷下，年增12.7%；百貨公司受惠雙十連假與週年慶商機挹注，營收創歷年單月新高，年增4.4%；其他綜合商品、 便利商店、藥品及化妝品分別年增32.7%、7.6%及6.2%。
受國慶連假出遊潮、百貨週年慶集客效應， 以及展店挹注，10月餐飲業營業額855億元，年增 11.1%；外燴及團膳承包業受惠旅運及企業配膳需求增加，推升營業額創歷年單月新高，年增35.1%。
製造業與服務業勞動市場呈現兩樣情
10月失業率3.43%，為2011年以來同月最低，主計總處認為，目前就業情勢趨穩，預期11、12月失業率將會再下降。主計總處指出，服務業受惠疫後消費復甦動能強勁帶動人力需求，然而，製造業則受到全球景氣走緩的衝擊，表現相對低迷，影響到國內就業機會；兩者就業情勢呈現兩樣情。
10月通膨率重回3%以上！主計總處：屬短期因素
10月消費者物價指數（CPI）年增率3.05％，主因蔬菜及水果受天候影響價格大漲，加上肉類、外食費、油料費、房租、個人隨身用品、娛樂服務、個人照顧服務費及醫療費用價格上漲所致，此次通膨率再見3字頭屬短期因素。
行政院主計總處今（28）日預測今年消費者物價指數（CPI）年增率，也就是通膨率為2.46％，明年則預計降至1.64％。主計長朱澤民表示，目前觀察大宗物資價格及油價走勢向下，通膨壓力將因此有所趨緩。