紐奶襲台3／進口鮮乳效期長達90天　酪農抗議「這叫保久乳」

台股強勢超車港股！各條件加持展望　專家：明年有望戰18600點

▲有專家認為，台灣在GDP估倍增至3.08%、庫存去化結束，企業獲利重回正軌之下，明（2024）年台股指數有望戰18,600點。（圖／NOWnews資料照片）
▲有專家認為，台灣在GDP估倍增至3.08%、庫存去化結束，企業獲利重回正軌之下，明（2024）年台股指數有望戰18,600點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股睽違31年以來，指數超越港股恆生指數，台北股市今（29）日續強，早盤一度漲近百點，來到17441點，而港股早盤跌約1%，約在17192點附近。專家認為，台灣在GDP估倍增至3.08%、庫存去化結束，企業獲利重回正軌之下，明（2024）年台股指數區間預估在15,000-18,600點，投資可聚焦創新、低碳綠能、低基期、醫療保健等產業。

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦投顧董事長蕭乾祥表示，市場預期FED升息循環已結束，市場也預期FED可能在明年中啟動預防性降息。再談到美中科技戰，自2015年起開始到近期升溫，且全球供應鏈在Covid 19後重組，國際大廠產能布局思維由降低成本走向降低風險，各國紛紛推出晶片法，吸引半導體產業進駐，在供應鏈重組過程中，半導體將回流母國，其餘則採分散化模式生產。

蕭乾祥指出，經過一段時間，製造業庫存指數已在低檔打底，新訂單指數也有翻揚跡象，預期通膨回落後將促使買氣回溫，會帶動製造業成長。因美、日等服務導向國家的經濟表現超乎預期，2023年全球GDP仍呈現3%成長，明年美、日因消費強度減弱GDP明顯下滑，但製造導向的國家如德國、南韓、台灣則大幅改善。

蕭乾祥進一步表示，可關注三大產業趨勢，首先「創新科技」為投資人看好生成式AI應用成長潛力，資金紛紛朝AI股靠攏，AI伺服器商機爆發，其產值為一般伺服器20倍，2023年對代工廠營收貢獻在5%之下，2025年估達10-15%、PCB廠2023年營收貢獻在10%以下，2025年可達20-25%。後續AI下一步將由雲端走向終端，明年AI PC需求興起，預期很快進入主流大眾市場。

第二為「能源轉型」，IEA預估，整體再生能源裝置發電量將在2030年達到1.1萬GW，是2022年的3倍之多，且隨著電動車加速發展，全球電動車銷售量將超越燃油車，達5,000萬輛以上，2040年時更佔整體車市75%。

最後，全球人口結構走向增速趨緩、老化加速，「健康老化」商機就受到矚目。同時，美國加速CDMO趨勢，預估2032年時CDMO市場規模將達1,720億美元，是2022年的1.83倍。台廠在藥物開發及製造端擁有優勢，已有多家生技及藥品公司打入國際CDMO生產鏈中。

蕭乾祥指出，台股走勢部分，因比較基期低加上外銷訂單回升，中經院預估台灣明年GDP將由1.38%倍增至3.08%。在企業獲利上，由於庫存去化告一段落，加上傳產基期低，台股企業獲利將重回正軌，估計明年上市櫃企業獲利年增15.4%達3.5兆元，同時，FED降息及台幣升值也有助台股量價回升。

依近年本淨比分布推算，再考慮資金面及經濟面效益，蕭乾祥預估明年台股本淨比合理區間約落在1.75-2.15倍之間，對應之加權指數區間約為15,000-18,600點。他表示，台股投資聚焦在創新及低碳策略，包括AI創新、低碳綠能、低基期股，以及醫療保健等領域，皆可望有亮眼表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

今年GDP估為1.42％、明年3.35%！主計總處：4大不確定因素仍存

今年CPI年增估2.46％、明年降至1.64％！朱澤民：通膨壓力將趨緩

等了30年！台股終於超車港股　專家揭核心關鍵竟與美中科技戰有關

台股創波段高！早盤漲近80點　AI指標股回溫、遊戲股超夯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞