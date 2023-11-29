台股強勢超車港股！各條件加持展望　專家：明年有望戰18600點

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蕭乾祥指出，經過一段時間，製造業庫存指數已在低檔打底，新訂單指數也有翻揚跡象，預期通膨回落後將促使買氣回溫，會帶動製造業成長。因美、日等服務導向國家的經濟表現超乎預期，2023年全球GDP仍呈現3%成長，明年美、日因消費強度減弱GDP明顯下滑，但製造導向的國家如德國、南韓、台灣則大幅改善。
蕭乾祥進一步表示，可關注三大產業趨勢，首先「創新科技」為投資人看好生成式AI應用成長潛力，資金紛紛朝AI股靠攏，AI伺服器商機爆發，其產值為一般伺服器20倍，2023年對代工廠營收貢獻在5%之下，2025年估達10-15%、PCB廠2023年營收貢獻在10%以下，2025年可達20-25%。後續AI下一步將由雲端走向終端，明年AI PC需求興起，預期很快進入主流大眾市場。
第二為「能源轉型」，IEA預估，整體再生能源裝置發電量將在2030年達到1.1萬GW，是2022年的3倍之多，且隨著電動車加速發展，全球電動車銷售量將超越燃油車，達5,000萬輛以上，2040年時更佔整體車市75%。
最後，全球人口結構走向增速趨緩、老化加速，「健康老化」商機就受到矚目。同時，美國加速CDMO趨勢，預估2032年時CDMO市場規模將達1,720億美元，是2022年的1.83倍。台廠在藥物開發及製造端擁有優勢，已有多家生技及藥品公司打入國際CDMO生產鏈中。
蕭乾祥指出，台股走勢部分，因比較基期低加上外銷訂單回升，中經院預估台灣明年GDP將由1.38%倍增至3.08%。在企業獲利上，由於庫存去化告一段落，加上傳產基期低，台股企業獲利將重回正軌，估計明年上市櫃企業獲利年增15.4%達3.5兆元，同時，FED降息及台幣升值也有助台股量價回升。
依近年本淨比分布推算，再考慮資金面及經濟面效益，蕭乾祥預估明年台股本淨比合理區間約落在1.75-2.15倍之間，對應之加權指數區間約為15,000-18,600點。他表示，台股投資聚焦在創新及低碳策略，包括AI創新、低碳綠能、低基期股，以及醫療保健等領域，皆可望有亮眼表現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。