MLB／上澤直之挑戰大聯盟！金鶯隊傳出想要簽複數年約 年薪9千萬
明年美國職棒可能將出現幾位新的日籍強投！繼歐力士王牌投手山本由伸宣布挑戰MLB之後，北海道火腿鬥士隊的王牌投手上澤直之，今日也宣布將透過入札制度挑戰大聯盟，而根據日媒報導，金鶯隊有可能是上澤直之的下家。
實習記者陳品翔/綜合報導
根據日媒《產經新聞》報導，傳出金鶯對上澤直之有興趣，金鶯隊正在考慮與上澤直之簽訂一紙為期兩年以上的大聯盟合約。根據美國棒球界的消息人士表示，上澤的薪水應該不會太高，但他有望成為金鶯的第四或第五號先發投手，他的年薪預計在2-300萬美元之間，低於本賽季大聯盟平均水平490萬美元（約7.26億日元。
金鶯隊在今年例行賽表現出色，打出101勝61敗戰績，且是本季唯一一支例行賽在2戰以上的系列賽中，未嘗過橫掃滋味的球隊，也是歷史上第17隊，雖然爾後以美聯東區第一之姿挺進季後賽，但卻在美聯分區賽就遭到今年冠軍遊騎兵隊給淘汰。
上澤直之今年共替火腿隊先發24場，戰績9勝9敗，共投170局是全太平洋聯盟當中吃最多局數的投手，被打擊率為2成38，每局被上壘率為1.14，防禦率為2.93。
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