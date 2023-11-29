▲莊廣和堂、新北社會局攜手做公益　辦「轉大人文化節」關懷青少年身心

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莊廣和堂攜手作公益 「轉大人文化節」開跑26日下午於新北市新莊體育館，由莊廣和堂首次主辦、新北市社會局及信望愛基金會協辦的「轉大人文化節」宣布開跑。莊廣和堂捐贈總市值約新台幣340萬元，包含新北國王籃球賽500張門票，並提供新北地區弱勢兒少，針對男女不同的健康補品，以及運動用「伸展巾」、「轉大人教材書」，呼籲大眾一起重視成長中青少年的健康。
莊廣和堂創辦人莊美如強調，品牌的核心理念在於青少年轉大人應從「生活、飲食、運動」著手，以草本入膳食融入日常生活，並協助更多家長引導家中孩子們，身心靈一起成長。莊廣和堂青少年轉大人成長班今年起每月開辦兩小時線上與實體免費課程，許多家長和孩子參與後表示「很有感，受益良多！」
「轉大人文化節」是以莊淑旂博士協助外曾孫三胞胎順利轉大人健康成長為契機，發起的全民健康推廣活動。莊廣和堂莊美如創辦人傳承莊淑旂博士的使命，希望將轉大人理念發揚光大，喚起大眾對孩子成長期的重視。
轉大人伸展操 助於青春期成長全身運動在莊淑旂博士生日11月26日這天，莊廣和堂宣布『1126 轉大人文化節元年』正式啓動。莊美如創辦人邀請家長與孩子放下3C、走向戶外，一起體驗「轉大人伸展操」，包括：伸展、牆上手背運動、合掌法、飯前運動。「轉大人伸展操」源自莊淑旂博士研發的防癌宇宙操，也是台塑集團創辦人王永慶先生推崇的毛巾操。
力行轉大人伸展操，可促進淋巴循環並伸展橫膈膜，對於青春期發育有正面的幫助。莊美如創辦人表示，在第二性徵變明顯前就給予能量，女生大約八歲、男生九歲，一直到二十歲左右都是好時機。藉由肢體的伸展，幫助氣血循環通暢，短短六分鐘，青春美麗護一生。
「1126 轉大人文化節」活動現場約有五百人參與，場面浩大，除了運動健身，也成功增進親子感情，一同記錄了美好溫馨的時刻。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60045
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