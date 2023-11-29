NBA／獨行俠市值排聯盟第7！Cuban 35億美金出售大多數股份
根據《The Athletic》記者Shams Charania今（29日）透露，獨行俠老闆Mark Cuban將以35億美元出售大部分股權給阿德爾森家族，作為交易的一部分，庫班將保留他在球隊的股份，並且儘管阿德爾森擁有超過 50% 的球隊股份，庫班仍將完全控制獨行俠的籃球營運事務。
記者張志宇/綜合報導
此交易可說是為Mark Cuban的商業生涯在添下一筆戰功，Cuban在2000年1月以2.85億美元買下達拉斯獨行俠，根據《福布斯》透露，目前獨行俠市值為45億美元，是聯盟中第7有價值的球隊。
雖Mark Cuban賣出近75％的股份，但在與阿德爾森家族談交易時，Cuban就強調將保留在球隊的股份，獨行俠籃球事務營運仍由他完全控制，據了解目前此交易案還在審核階段，還需得到NBA 董事會批准。
美媒也透露Mark Cuban的此操作，背後是為了推動運彩在德州合法化，而阿德爾森家族就有博彩背景，外界認為Cuban的此操作與今年Michael Jordan出售夏洛特黃蜂時一樣，都是為了幫助地方博彩事業，但皆都保留了自己對球隊籃球事務控制與些許股份。
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