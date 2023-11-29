LINE免費貼圖8組！可愛疊字生物說早安：聖誕快樂樂、新年快樂樂

黴漿菌難診斷！兒醫坦言僅「1症狀」是線索：確診沒吃藥恐害老幼

▲黴漿菌疫情在中國大陸疫情升溫，且台灣也已有通報個案，兒科醫師坦言，黴漿菌在臨床上「真的不好診斷」。（圖／美聯社／達志影像）
▲黴漿菌疫情在中國大陸疫情升溫，且台灣也已有通報個案，兒科醫師坦言，黴漿菌在臨床上「真的不好診斷」。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩／綜合報導

黴漿菌疫情在中國大陸疫情升溫，而台中市教育局也證實有2起通報個案，患者為國小及幼兒園各1例，尚無校園群聚感染情形。兒科醫師林智葳表示，黴漿菌在臨床上「真的不好診斷」，感染後的症狀並沒有特異性，只有「一個禮拜以上的乾咳」是醫師會較懷疑的線索，不過黴漿菌在台灣感染數並未明顯上升，呼籲民眾不要恐慌，若真的不幸感染，務必要完成抗生素療程，避免傳染給小孩、長輩等脆弱族群。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兒科醫師林智葳提及，黴漿菌不好診斷的原因在於症狀不明顯，通常出現一個禮拜以上的乾咳才會讓醫師起疑；加上微生物學證據上，因為黴漿菌長得很慢，所以細菌培養不易，PCR採檢容易採集到休眠中或細菌死掉的基因片段，進而導致容易過度診斷；若用間接的「抗體濃度上升」檢測也不可靠，且耗費時間太久，因為兩個禮拜的時間病人通常都已痊癒。

▲台灣黴漿菌肺炎疫情，預計將於明年農曆年後爆發，大約春季開始流行，並持續約3個月。（示意圖／取自Pexels）
▲感染黴漿菌後的症狀並沒有特異性，只有「一個禮拜以上的乾咳」是醫師會較懷疑的線索。（示意圖／取自Pexels）
林智葳說明，黴漿菌感染大部份都是用經驗或其它間接證據判斷，通常沒有像其他流感、腺病毒、新冠這些來的有把握，因此林智葳在臨床也很少對病人下黴漿菌的診斷，「一方面診斷工具有限、再來光靠臨床症狀與身體檢查真的很難確定」，此外，黴漿菌的症狀表現有時會跟過敏、氣喘或是其他疾病極為類似。

不過林智葳強調，若醫師真的已判斷民眾可能是黴漿菌，甚至也開立了特別的抗生素藥物，包括日舒、多喜黴素或可樂必妥時，務必要把療程吃完、努力配合；因為黴漿菌的感染雖然大部份都不嚴重（完全不治療也可能康復），但治療不完全容易產生「抗藥性」，且傳染期極久，如果不小心傳給了小孩、長輩，就會是更大的危機。

黴漿菌肺炎全球延燒！醫示警「重症病例」恐增加　2族群要很小心

中國黴漿菌肺炎爆發！疫情「襲台時間點」曝　黃立民：不來才奇怪

黴漿菌肺炎「排菌超久」！全班連環爆可達數月　兒醫曝症狀、來源

中國「7病毒大流行」！黴漿菌1類人易中鏢　一圖看赴陸注意事項　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞