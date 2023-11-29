中國「抗藥性黴漿菌」春節恐侵台！兒醫示警：「3類人」特別小心
台中市教育局昨（28）日公布黴漿菌在校園內有兩例確診，再加上中國黴漿菌疫情肆虐，讓台灣民眾也開始感到緊張，但有不少兒科醫師發文喊話：「黴漿菌目前在台灣並沒有大流行」，請家長先不用過度恐慌。需要注意的反而是有「抗藥性黴漿菌」，因中國黴漿菌已有嚴重抗藥性，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民曾表示，擔心台灣明年春天出現新一波黴漿菌疫情。對此，疾管署副署長羅一鈞回應將持續密切監控。關於「抗藥性黴漿菌」，禾馨醫療小兒科鄭芳渝醫師接受《NOWnews》採訪，提醒3類人要特別留意。
記者周淑萍/綜合報導
台中市教育局證實，目前校園「肺炎黴漿菌」疫情通報個案有2例，讓家長相當恐慌。疾管署副署長羅一鈞公開表示：「黴漿菌並未列入學校傳染病通報系統要通報的群聚事件，臨床兒科醫師也是經年累月在診治感染黴漿菌兒童，不是今年才遇到黴漿菌。」疾管署指出，黴漿菌台灣一年四季均可見感染案例，目前國內整體呼吸道疫情已7周下降，黴漿菌占比也偏低、小於1％，僅能說是低度流行。
比較需要注意的可能會是具有「抗藥性」的黴漿菌。黃立民之前接受採訪時提到，黴漿菌變強是全球趨勢，此時需要留心的是中國黴漿菌不斷突變，出現抗藥性，現階段兩岸交流逐漸恢復到疫情解封前頻繁程度，尤其農曆春節將至，增加往返機會，擔心台灣明年春天出現新一波黴漿菌疫情。
關於「抗藥性黴漿菌」，禾馨醫療小兒科鄭芳渝醫師接受《NOWnews》採訪時解釋，當第一線用藥3~5天依舊沒有改善，就會進一步的懷疑可能感染的病菌已經有「抗藥性」，這時就需要用第二線藥物進行治療。而所謂「抗藥性黴漿菌」，是指黴漿菌在經過跟人類長期的共生之後，因為人類長期使用抗生素，黴漿菌會被篩選出有抗藥性的菌株。通常有抗藥性的黴漿菌，可能就沒有辦法使用第一線的抗生素用藥來進行治療。
至於會被傳染「抗藥性黴漿菌」，主要是看地區，如果該地區抗生素用得很頻繁，那病菌的抗藥性可能就會比較強。至於，該如何判斷感染的黴漿菌是不是有抗藥性，鄭芳渝醫師表示，通常3族群需要特別注意：1、用巨環類抗生素治療3~5天沒有效果；2、有相關的接觸史；3、旅遊史，需要特別小心抗藥性黴漿菌的可能，這時就需要思考第二線的抗生素來進行治療。