柯辰勳最聽他的話！恩師許常德悲痛喊「我不知道要怎麼跟你告別」
20歲歌手柯辰勳從選秀節目《超級紅人榜》打開知名度，才正要展開音樂事業，27日凌晨3點多被發現陳屍任職的飯店廁所，初判死因為心血管疾病，恩師許常德今（29）日一早在臉書發文，回憶與柯辰勳相處的過往，悲傷地說：「我不知道要怎麼跟你告別...」
記者楊穎軒／綜合報導
《超級紅人榜》評審、音樂人許常德對柯辰勳說：「山，還有一山喔！辰勳你先去拚，我們還要留在這世上繼續奮鬥！」透露曾和柯辰勳合唱過一首歌曲〈四季紅〉，被柯母形容畫面像父子，兩人也曾在深夜通電話聊心事，「即使你在最後第二次返回紅人榜舞台，你還問過我你還有必要比下去嗎？我毫不懷疑地回答你，有機會離音樂多近，就儘量靠近。」
許常德表示，自從要柯辰勳堅持夢想後，每一次錄影都看到對方，心想這個孩子怎麼那麼聽自己的話，「我不知道要怎麼跟你告別，我深深知道我對你很重要，你說了一些一輩子不會跟人流露的真心給我，記得你讀國中第一次來比賽，你媽媽就跟我說她說的話他都不聽，他只聽我的，我還跟承勳說，你認識我嗎？我們唱歌講話都不彩排的，這就是我們在一起的方式。」
最後，許常德盼望檢察官能查明柯辰勳真正的死因，並希望長榮酒店能再次注意工作環境是否安全。
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