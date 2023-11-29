美軍機將抵埃及　首次向加薩運送人道援助物資

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根據金字塔報，拜登雖然呼籲要以色列減少加薩平民傷亡，但堅定支持以色列，並向以色列運送軍事援助。美國ABC新聞亦在10月14日發布獨家報導稱，五角大廈已向以色列附近的地中海東部派遣第二個航空母艦戰鬥群，以阻止伊朗或真主黨加入以哈戰爭。然而在這場已長達一個半月的以哈戰爭期間，美國未曾動用過軍方力量來向加薩走廊提供人道援助。
27日在卡達、埃及和美國的斡旋下，以色列和哈瑪斯宣布將最初為期四天的休戰期再延長48小時，以進一步釋放10月7日遭哈瑪斯扣留的以色列人質俘虜和被以色列羈押的巴勒斯坦囚犯。
美國總統拜登接著在當日表示，他將會利用以哈停火延長期間向加薩提供援助。第二天（28日）即發布軍機將啟程飛往埃及的消息。
金字塔報引述一名美國官員的說法：「在美國軍方的特別支援下，三架救援軍機中的第一架將於28日飛往埃及北西奈半島。隨後，聯合國即會從埃及北西奈半島向加薩走廊提供這些援助物資。」
此名官員27日先在對媒體的採訪電話中提到：「由於冬季即將到來，我們會為加薩人民準備包含醫療用品、食品和冬季用物品的人道援助物資。」他還補充說，另外兩架飛機將在未來幾天內抵達埃及。
此名官員另表示，在停火協議的前4天內，已有800輛援助卡車從埃及抵達加薩南部，其中有部分援助物資也已送到遭受重創的加薩北部。（編輯：陳承功）1121129
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