超商也能投保！全家串聯保險電商易安網　24小時掃碼投保免等待

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為瞄準消費者生活需求，全家以密集據點、24小時營業、深入消費者生活等通路優勢，自即日起串聯台灣網路保險領導品牌易安網，於全台店舖設置活動立牌，並結合店舖LINE群組的數位管道，提供消費者最便利、即時的網路投保新選擇。
全家指出，易安網主打簡單、便利、快速的網路保險服務，推出多元險種及方案，消費者現在可透過全家各店舖專屬QRcode，導連至易安網，可依需求選擇富邦產物、新光產物、新光人壽、中國人壽等7家保險公司提供的10個險種，並有多達46種保險組合可一站購買，消費者只需「挑方案、填資料、線上刷卡」簡單3步驟即可快速完成。若有保險或理賠相關疑問，將可聯繫易安網官方LINE線上客服，由專人提供諮詢服務。
為歡慶串聯服務新上線，全家自即日起至明（2024）年2月6日與易安網推出優惠活動，首波活動主打3大熱門險種，分別為消費者必備的汽機車強制險、因應年末出遊旺季且最常有臨時性需求的旅平險，以及在少子化與高齡化趨勢下迅速崛起的寵物險。
凡於活動期間掃瞄全家各店專屬QRcode，完成強制險投保，即可獲得Let’s Café中杯美式1杯；國內旅遊投保旅平險可贈送20元「全家購物金」，出國則贈送50元購物金；而投保寵物險則可獲得100元購物金。