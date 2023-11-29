NBA／賣球隊發大財！獨行俠Cuban賺1000億 喬丹賣黃蜂狂撈835億
NBA達拉斯獨行俠隊老闆Mark Cuban今（29）日傳出將賣掉大部分股權，23年前他以2.85億美元（約89億台幣）買下獨行俠隊，如今卻以35億美元（約1095億台幣售出），狂賺1006億，可說是真的很會賺錢，跟「籃球之神」Michael Jordan（喬丹）今年賣掉黃蜂狂撈835億台幣一樣厲害。
記者吳政紘/綜合報導
Mark Cuban是以網路公司起家，1998年他創立網路公司Broadcast.com，已經得到不錯利潤。不過他在1999年將Broadcast.com以59億美元(約1846億台幣）的天價賣給了雅虎公司（Yahoo！），他就成為大富豪。
Mark Cuban情緒激動，常在場邊狂吼，但他也十分清楚比賽運作，他算是獨行俠的招牌之一，如今他還是會在場邊席，卻將大部分股份都賣掉。
Mark Cuban將售出球隊大部分股份給拉斯維加斯金沙集團大股東Miriam Adelson，預估價值高達35億美金，他當時才以2.85億美元買下，如今暴增18倍，讓他身價又再度高漲。
Jordan退役後在2010年以2.75億美元（約85億台幣）買下山貓股權，2014年把球隊名稱改回熟悉的黃蜂，因為這也是他的故鄉，林書豪也曾效力過，但最後戰績依舊慘淡。