景氣曖昧調薪保守！明年企業預期調薪3.2%、每月加薪1431元　

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調查指出，2024年47.5%企業預期將調薪，平均調薪3.2%，以2023年平均月薪4.5萬元換算，2024年平均每月加薪1,431元，另有24.5%的企業不會調薪。
104人資學院總經理花梓馨表示，去年11月起，景氣連亮10個低迷的藍燈，雖今年10月略微上升到黃藍燈，但11月又降回藍燈，加上2024年國際政經局勢詭譎多變，企業調薪轉趨保守，即便軍公教確定會在2024年調薪4%，民間企業調薪幅度也不敵去年預期的3.35%，比去年減少42元，增幅為近10年來倒數第3。
依產業分析，AI浪潮從硬體端逐步走向應用端，軟體及網路業調薪幅度4.5%最高，光電及光學業3.9%、顧問服務業3.5%、電子零組件業與批發零售業3.4%緊追在後。至於各產業中，預期2024年會調薪的企業占比，住宿餐飲業58%居冠，期盼加薪有助招募、解決缺工議題。
花梓馨認為，烏俄戰爭未停，以巴衝突又起，地緣政治風險提升，高利率時代產業前景變數多，皆讓企業2024年調薪力道放緩；雖然企業為了爭取人才更願意加薪，但如何避免老員工不滿新進員工薪水三級跳、又要減少老員工因年資而高薪卻不符合職務的相對價值，「薪酬管理」必須兼顧內外部公平，如何才能達到吸引、激勵與留任人才的效果。