股神身後巨人！孟格「百歲生日前」逝世　曾助巴菲特擬定投資哲學

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孟格於1924年1月1日出生於美國內布拉斯加的奧馬哈，他的父親是一名律師，母親來自一個富裕的家庭。雖然孟格和巴菲特一樣，在年輕時曾於巴菲特祖父的雜貨店工作，但這兩人直到多年才相遇並成為合夥人。
孟格在1948年取得法學博士後畢業，不過在他成為巴菲特旗下波克夏副董事長之前，他就已經靠自己致富。孟格是房地產律師、每日期刊公司（Daily Journal Corporation）的董事長兼出版商、Costco董事會成員、慈善家和建築師。
在1959年，孟格與巴菲特兩人在共同朋友的晚餐聚會上碰面後，一拍即合，便開啟這長達60多年的友誼。巴菲特曾稱「我們的想法如此接近，讓人毛骨悚然，他是我遇到過最聰明、評價最高的人了。」
孟格平時戴著厚厚的眼鏡，在他50多歲時，就因為白內障手術失敗，導致失去了左眼，但孟格自學了點字，繼續閱讀。儘管過去幾年必須坐在輪椅上行動，但心智敏銳健康，儘管是波克夏每年舉行股東會，孟格也能應付長達數小時的問答，今年也多次接受財經媒體的訪問。
孟格曾在2017年會議上對數千人說道，「我有一個朋友說，釣魚的首要規則是在有魚的地方釣魚。釣魚的第二條規則是永遠不要忘記第一條規則。我們已經很擅長在有魚的地方釣魚。」他也相信「魯拉帕路薩效應」（Lollapalooza effect）即多種因素融合在一起推動投資心理。
孟格與巴菲特「強強聯手」聯手創造史無前例最優秀的投資紀錄。在孟格加入波克夏之後，波克夏的年均股價漲幅約20%，幾乎是S&P500指數漲幅的兩倍。如今波克夏市值已躍升至7849億美元左右，擁有並運營著超過65家企業。
原先巴菲特的投資策略是「抄低」，但孟格認為要「購買真正優秀的企業」，讓巴菲特擬定了「價值投資」的長期投資哲學，從以低價青睞陷入困境的公司以期獲得利潤，到專注於更高品質但價格被低估的公司。美國巧克力品牌「See"s Candies」就是一大例子，孟格說服巴菲特收購這家百年糖果店後，這家年稅前收益只有約400萬美元的企業卻搖身變成「印鈔機」，不僅在不同年代的糖果潮流中生存了下來，而且年年都獲利豐厚，更為波克夏創造了超過20億美元的銷售額
即使是面對好友兼「股神」巴菲特，孟格也常常直言不諱，挑戰巴菲特的偏見，直言「沒有思考清楚」。巴菲特曾打趣地形容，孟格使得他從猩猩迅速進化到了人類，「否則他會窮很多」。就連微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也表示贊同，稱如果沒有孟格輔佐，巴菲特恐怕很難做得這麼好！」