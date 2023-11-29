藍白合破局葉元之塗蓋柯文哲人像改彩繪 趙少康本人現場「驗收」
在藍白合作破局、國民黨總統候選人侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲各自與副手前往登記參選後，當初首掛「聯合政府」、被網友戲稱「藍白合最大苦主」的新北市板橋東區立委候選人葉元之，想到以吊車搭配電影海報匠師方式，施工「P圖」將柯文哲人像照塗蓋，改畫上侯友宜的副手搭檔、中廣董事長趙少康畫像，意外成為網路熱議焦點。對此，趙少康今（29）日上午也到新北市板橋區館前東路口及縣民大道口的看板來「驗收」，直言領帶部分最像，頭髮可以再多一點。
記者吳嘉億／新北報導
葉元之表示，畫作完成後感覺栩栩如生跟真人一樣，但是像不像當然見仁見智，這是由一位國寶級、畫過很多名人的75歲畫師施工，尊重他的專業跟工匠精神，有聽到很多網友說像作家白先勇、資深藝人康弘、時事評論員馬西屏、香港演員藝名「醬爆」的何文輝，甚至像民眾黨總統候選人柯的胞妹、新竹市立委候選人柯美蘭，直言電影畫報本來都有其風格，不可能百分百跟照片一樣，自己的照片也有修圖，讓頭髮修到多一點，強調只要可以知道候選人是好的即可。
葉元之開玩笑的說到，這面廣告看板會一直掛到投票前，因為大家也不希望更改，甚至收到私訊說有支持者想要購買跟收藏，考慮發行印成明信片，因為這看板已經成為新北歡樂耶誕城的熱門打卡景點，甚至在GOOGLE MAP上還有網友標示地標，還有五顆星評價，新北市政府應該感謝他，讓大家來打卡拍照還順便到耶誕城參觀。
葉元之說到，當初本來以為藍白會合，因為廣告看板租金貴，所以搶快把柯文哲人像一起放上，但後來破局，趕緊向趙少康拿照片，想到用比較有溫度方式找畫電影海報的匠師來畫，因為高空作業困難度也比較高，但還是覺得很像。
趙少康說到，要在高空作業把原來的人像塗掉再畫，時間又這麼趕，匠師的壓力一定很大，直言反正有名字在那，雖然不完全像，但廣告效果不錯，目前已完成宣傳照的拍攝；笑笑地說到今天到現場來不算監工，已經算是「驗收」，也說到頭髮可以再多一點，家人也從新聞上看到，說到領帶部分最像，還有鼻子、嘴巴都有像。