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癌友申請營養品補助，六成竟達「惡病質」標準！台癌邀：抗癌防惡

▲癌友申請營養品補助，六成竟達「惡病質」標準！台癌邀：抗癌防惡
▲癌友申請營養品補助，六成竟達「惡病質」標準！台癌邀：抗癌防惡

健康醫療網

「抗癌過程中，是否有遇過這些情況？」

【健康醫療網／記者張慈恩報導】治療副作用影響食慾變差、食慾變差影響營養攝取、體重及體況下降影響到治療…

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這皆可能與「癌症惡病質」息息相關！因為腫瘤細胞釋放的發炎因子會使代謝增加、食慾變差，進而導致體重變輕、身體功能變差、治療副作用變多，最終影響生活品質，甚至病況惡化，可謂癌症治療中最令人害怕的「惡」性循環。根據台灣癌症基金會2022年營養諮詢紀錄，惡病質常見的表現，體重下降、食慾不振，就佔了副作用個案的72%，顯示「預防癌症惡病質」對於治療耐受性的重要性！

認識癌症惡病質為治療帶來的惡性循環，才能及早發現、及早治療。

頭頸癌、腸胃道癌、肺癌之惡病質好發率高，體重流失2-4公斤，就該注意！

台灣癌症基金會針對經濟能力難以負擔的中低收病友，設有營養品補助專案，希望幫助病友增加營養攝取、減輕經濟壓力。據2022年申請統計資料顯示，包含頭頸癌、食道癌、肺癌、胃癌、肝癌、胰臟癌等141位病友。結果發現，有大於六成病友可能符合惡病質的診斷條件（6個月內，體重流失>5%）。馬偕醫院耳鼻喉頭頸部頭頸外科呂宜興醫師提醒，頭頸癌病人就屬於惡病質的高危險群！40%頭頸癌在診斷時有體重減輕的情況，必須加強體重監測。

呂宜興醫師說明，約有20%的癌症病人是死於營養不良而非癌症本身，諸多國際文獻也顯示，癌症惡病質病患的存活期較短。從呂宜興醫師自身的臨床經驗發現，癌症惡病質患者的治療副作用較多、住院天數、感染機率、治療中斷率皆較高。因此，呂宜興醫師呼籲，癌症惡病質防治刻不容緩！尤其6個月內，體重流失>5%，簡單來說就是「體重流失2-4公斤，就該主動向醫師提出。」及早發現、及早治療，就能避免癌症惡病質帶來的生命威脅。

惡病質現行治療有健保給付，搭配營養及運動，助癌友抗戰有體力！

針對如何預防惡病質，三軍總醫院血液腫瘤科主治醫師陳佳宏提到，對於體重下降、吃不下的病患，有很多飲食上的開胃及補充技巧，而健保針對體重明顯減輕也有給付藥品，病友若有經濟考量，其實是不用擔心的，有相關問題應盡快諮詢醫療團隊。目前健保給付為液劑型藥品，即便是口腔黏膜嚴重破損、鼻胃管灌食患者皆可以順利服用，臨床上也看到不錯的效果，可協助增加體重、肌肉量，且根據本土臨床試驗，兩週就能顯著提升食慾、減少疲憊，增加生活品質。

陳佳宏醫師也呼籲病友，注意體重及體況以即時與醫師溝通，並遵從醫囑，搭配營養補充、適當運動，三管齊下，能幫助治療耐受性增加，在抗癌時更有體力！

有鑑於惡病質防治的重要性，台灣癌症基金會擬於12月2日（六）舉辦「抗癌防惡 營養致勝」戰勝癌症系列講座，聽專家告訴您如何從醫療、營養、運動，同心協力預防癌症惡病質的發生，同時我們也安排抗癌鬥士分享他的抗癌故事，邀請您一起參與這場充滿知識與溫暖的講座！

線上參與講座FB直播，我要報名：https://bit.ly/40KpRA6

* 線上參與活動備有互動小彩蛋：有機會抽中陳佳宏醫師簽名贈書「希望治療：整合性癌症照顧，最新醫療、心理與山林療癒」，有興趣的民眾，歡迎踴躍參與！*



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60047

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