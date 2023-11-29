37歲女星莊群施戲拍一半「突然昏倒」猝死 家屬心碎：願她安息
馬來西亞知名女星莊群施（Queenzy）2歲開始參加各大選美、歌唱比賽，多次獲得冠軍，8歲被經紀公司簽下，2000年加入女團M-Girls，陸續推出多張音樂作品，也參與不少電視劇拍攝。沒想到，莊群施昨（28）日驚傳在拍戲期間，突然身體不適、頭劇痛，隨後昏厥，經過搶救後宣告不治，享年37歲，疑似經紀公司晚間在她的粉專發文證實死訊。
記者楊穎軒／綜合報導
據馬來西亞媒體《中國報》報導，早上與莊群施一起拍戲的男藝人表示，莊群施換裝後站著吹頭髮，忽然坐在椅子上說頭暈、頭很痛、想吐，眾人協助她躺下，這時莊群施已經暈倒，還有呼吸，但心跳很快，不久嘴唇和手腳發紫，救護車約5分鐘後抵達，緊急救治仍回天乏術，「從她說頭暈到離世，全程僅不過是30到40分鐘。」
莊群施所屬公司發布聲明，沉痛地說：「Queenzy以其深情的嗓音深受大家喜愛，尤其是她那充滿歡樂和傳統的華語新年歌曲，為人們帶來了無盡的歡笑和溫馨。她音樂上的貢獻將永遠在我們心中迴盪，成為我們對她深深懷念的見證。在我們悼念一位才華横溢的藝術家的同時，讓我們也慶祝她透過音樂所分享的充滿活力和文化的豐富。」
公司表示，有關莊群施的追思訊息會很快再通知大家，「在這艱難時刻，我們的思念和祈禱與Queenzy的家人、朋友以及所有受她美妙旋律觸動的人們同在。願她安息於永恆的寧靜。」莊群施的友人透露，莊群施是腦血管爆裂身亡，不過確切死因仍待後續公布。
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