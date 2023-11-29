中華職棒／為何陳文杰沒被放在18人名單！中信兄弟外野人才濟濟
中信兄弟在昨日擴編選秀沒有把金手套等級的外野手陳文杰放在18人保護名單中，因此被台鋼雄鷹選走，不少球迷也有疑問，不過擴編選秀本來就是為了補強新軍戰力，很難保護到每位球員，陳文杰之所以沒有在名單中，主因還是兄弟外野人才太多，只好取捨。
記者吳政紘/綜合報導
中信兄弟外野先發在前總教練林威助調教下，岳政華、陳文杰、詹子賢或陳子豪、林書逸比較有機會，但是今年來看，兄弟外野手只有詹子賢、岳政華出賽破百，陳文杰是99場，陳子豪就更少，因此兄弟主要考慮這樣的部分。
再者，陳文杰26歲的年紀，雖然在兄弟外野手中還算年輕，但要跟宋晟睿、岳政華等球員相比，還算是「資深」，在無法完全保護狀況下，只好賭一把，把陳文杰放在名單外。
台鋼球探與情蒐團隊也不是沒有想到，一看到有機會爭取這位「先發等級」外野手，當然馬上出手，而台鋼有了陳文杰這樣的外野手在，加上王柏融、藍寅倫，已經是可以跟其他球隊相提並論的陣容，兄弟團隊無奈也只能接受現實。
兄弟外野手還有曾頌恩、周思齊，黃鈞麟、詹子賢、陳子豪、李聖裕等，未來是否可能轉戰其他球隊，也要看60人名單後的發展。
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