如何讓老闆幫你加薪？66.5%企業依個人績效、主動積極比KPI更重要
104人力銀行今（29）日發布《2023企業年終及2024新酬趨勢大調查》，2024年，47.5%企業預期調薪3.2%，平均每月加薪1,431元，調薪幅度10年倒數第3。104人資學院總經理花梓馨透露，近年來企業加薪與年終考量，越來越與企業營運、個人績效有關，而所謂的「個人績效」，比起KPI達成率，企業更看重員工是否主動積極、靈活敏捷等「軟實力」。
記者李琦瑋／台北報導
花梓馨指出，企業調薪與否、年終獎金的多寡，越來越不會參考職務內容、吃大鍋飯、政府調薪等傳統考量因子，越來越多企業採取個人績效、企業績效連動方式，去決定調薪、年終獎金、紅利發放。
104人力銀行調查發現，針對2024年調薪，有66.5%企業是按照「個人績效」調高固定薪資，此為企業最主要的調薪方式，另有23.8%依職務類型調高固定薪資、17.5%齊頭式全面調高固定薪資。
何謂「個人績效」？60.8%企業優先評估職人是否主動積極、靈活敏捷，高於KPI績效達成率的56.4%；也有50.2%的企業會將員工能否解決問題、而非總是抱怨也列入個人績效的第三項觀察指標。
至於全面調薪的參考指標，70.5%考量公司營運狀況，僅8.3%的企業會參考軍公教2024年調薪4%。
花梓馨說，企業更看重員工的軟實力，認為態度跟行為比KPI更重要，以此決定員工留或不留，應該留誰或不該留誰等。