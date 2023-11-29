秋冬疫情壓境！醫指黴漿菌原廠藥缺1年多　食藥署揭供應現況

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針對兒童用的懸液用粉劑，陳惠芳表示，2022年健保用量為每月約4680瓶，今年增加為每月8050瓶，2張藥品許可證中，包括一張原廠藥、一張學名藥，其中原廠藥雖增加輸入量1.3倍，但仍供不應求，於2023年8月通報短缺，因此採取「控貨供應」，庫存已達2萬7000多瓶；學名藥則已增加2到3倍生產量，目前沒有短缺疑慮。
成人口服錠劑方面，陳惠芳說明，2022年健保用量為每月約20萬顆，目前庫存量達130萬顆，可滿足5到6個月的使用量，預計12月還會生產、輸入200萬顆，預期若有短期有需求，都可以應付，食藥署也會持續偵測使用量與供需。
此外，針對秋冬疫情用藥因應與整備，食藥署藥品組簡任技正楊博文指出，新冠肺炎疫情解封後，一些流行性疾病在秋冬季節迎來高峰，食藥署於8月2日函請相關用藥廠商先行盤點庫存，以了解藥品整備情況，並希望輸入藥品提早下訂、於12月秋冬前提早輸入，讓國內藥品供應無虞。
「專利藥」即某個單位或藥廠經過研發、臨床試驗等過程，開發出來的全新藥物，通常享有 20 年的保護期，而保護期滿後，由原開發藥廠製作的藥物就稱為「原廠藥」，其他合格藥廠以同樣成份與製程生產的藥品，就被稱為「學名藥」。