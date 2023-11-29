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秋冬疫情壓境！醫指黴漿菌原廠藥缺1年多　食藥署揭供應現況

▲有醫師擔憂，治療黴漿菌感染的原廠藥已經缺藥1年多。（圖／取自食藥署藥品仿單查詢平台）
▲有醫師擔憂，治療黴漿菌感染的原廠藥已經缺藥1年多。（圖／取自食藥署藥品仿單查詢平台）

記者林志怡／台北報導

秋冬呼吸道疫情威脅持續，各界尤其關注「黴漿菌」相關情況，有醫師指稱其兒童治療用原廠藥缺藥1年多，對此衛福部食藥署表示，目前黴漿菌兒童劑型的原廠藥採控貨供應，學名藥則供應無虞，沒有短缺疑慮，成人劑型則有5到6個月的使用量儲備，可因應短期需求。

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近期各界關注台灣黴漿菌疫情，食藥署副署長陳惠芳表示，其治療用藥成分「Azithromycin」有兒童用的懸液用粉劑（2張藥品許可證供應中）與成人口服錠劑（7張藥品許可證）生產中，適應正為細菌引起呼吸道感染、皮膚及軟組織感染、中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病。

針對兒童用的懸液用粉劑，陳惠芳表示，2022年健保用量為每月約4680瓶，今年增加為每月8050瓶，2張藥品許可證中，包括一張原廠藥、一張學名藥，其中原廠藥雖增加輸入量1.3倍，但仍供不應求，於2023年8月通報短缺，因此採取「控貨供應」，庫存已達2萬7000多瓶；學名藥則已增加2到3倍生產量，目前沒有短缺疑慮。

成人口服錠劑方面，陳惠芳說明，2022年健保用量為每月約20萬顆，目前庫存量達130萬顆，可滿足5到6個月的使用量，預計12月還會生產、輸入200萬顆，預期若有短期有需求，都可以應付，食藥署也會持續偵測使用量與供需。

此外，針對秋冬疫情用藥因應與整備，食藥署藥品組簡任技正楊博文指出，新冠肺炎疫情解封後，一些流行性疾病在秋冬季節迎來高峰，食藥署於8月2日函請相關用藥廠商先行盤點庫存，以了解藥品整備情況，並希望輸入藥品提早下訂、於12月秋冬前提早輸入，讓國內藥品供應無虞。

「專利藥」即某個單位或藥廠經過研發、臨床試驗等過程，開發出來的全新藥物，通常享有 20 年的保護期，而保護期滿後，由原開發藥廠製作的藥物就稱為「原廠藥」，其他合格藥廠以同樣成份與製程生產的藥品，就被稱為「學名藥」。

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