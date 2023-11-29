MLB／張育成回饋台東基層棒球！不排斥中職、日職美職球隊有接觸

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對於自己狀況，他說：「目前以自己訓練為主，把體能、技術調整到最好，1月中或1月底再返美找打擊教練做一些調整、訓練。」
對於中職、韓職看法，他表示：「中華職棒一定會有，就看合約內容有什麼不同，哪邊的合約比較好，不排斥台灣，也希望有球團來接觸，都有在考慮。」
張育成也回饋家鄉，今天來到台東「訓練站」，希望提升整體台東棒球實力。紅葉國小最為世人津津樂道的是其棒球代表隊曾經在1968年擊敗日本關西少棒明星隊，因而開啟臺灣棒球史上的三級棒球時代，隨後臺灣的少棒、青少棒在國際表現上也是屢屢獲得佳績。因此，本次訓練營除了全體紅葉少棒隊參與之外，也邀請了鄰近的泰源國中15位、卑南國中15位，進行三站式的訓練循環，包含打擊訓練、投手訓練以及體能訓練，全方位提升臺東縣孩子們的棒球能力。
此外，今年更是邀請張育成參與科學化講座，會中分享自身經歷，像是從小在臺灣最偏鄉的縣市接受了最紮實的訓練，最後成功站在棒球金字塔中最高的殿堂MLB打球，其心理素質的調整，以及在追逐夢想的歷程中，如何越級打怪，如何強化自身的能力，都無私的分享給所有參與講座的學生與教練，特別的是，美國職棒在2015年引進 Statcast 系統後，顛覆了許多傳統棒球的概念，直接影響了教練團的調度、球員的場上行為及場下的訓練課程，張育成也在現場分享，透過這樣的數據分析中，是如何突破我自己，讓自己越來越好。
張育成大聯盟生涯5季，累積出賽235場，成為大聯盟史上出賽最多的臺灣球員，生涯累積5盜，躍居大聯盟臺灣盜壘王。而張育成今年在WBC世界經典賽更是激起全臺棒球迷的熱血魂，場場安打繳出好表現之外，甚至擊出令人印象深刻的滿貫砲，招牌敬禮手勢被球迷冠上國防部長的稱號。不過張育成除了在場上的好表現，在場下也非常熱愛做公益，不僅年年舉辦公益實戰拍賣會球衣，將義賣所得扣除成本全數捐出給學校與公益團體，每年都回到家鄉無償指導孩子們，並捐贈手套、球棒、棒球相關器材等，希望給予孩子們更多的資源。
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