德國預算卡住台積電設廠補貼　專家：各國拚「戰略物資」不會久拖

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經濟部長王美花28日指出，德國經濟部長已表達會盡快解決經費問題，經濟部也會與廠商密切溝通。而最新德國財經媒體Onvista報導，德國政府將信守對於台積電及英特爾籌設晶圓廠之補助承諾，德國總理蕭茲和經濟部長哈貝克也承諾將全力支持設廠。
為此，台經院產經資料庫總監劉佩真回應《NOWnews今日新聞》電訪時坦言，德國政府緊張程度可能比台積電還大，因為對德國來說，台積電可以到德國設廠，可以建立在地化、半導體製程技術上的產能，可以進一步應用於車用電子，也就是說，德國在地化供應鏈的建立或是台積電可以帶來的群聚效應，其實都是德國所期待的。
劉佩真指出，雖然德國政府預算上有些卡關，但她認為德國政府後續會持續進行，因為除了台積電，英特爾建廠也遇到相同問題，相信德國政府會有智慧解決。
至於台積電這方，劉佩真表示，還是要確定補助款下來後建廠，風險才能比較降低。而現階段台積電可以趁德國政府預算卡關之際，先衝刺美日廠，包括美國亞利桑那州廠第一期，希望可以盡快在2025年之前順利量產4奈米製程，另外日本廠明年第一期之後，也有待第二期廠房的建置。
劉佩真指出，其實德國政府先前就已經承諾，相信德國政府會意識到半導體現在也是重要的戰略物資，其他各國政府都努力積極推動，包括日本、印度都是，其他東南亞國家更是蠢蠢欲動，因此歐洲、德國應該也會意識到國際情勢上的轉變，時程上也不會拖得太久。