時力控不分區吳春城擋揭弊者保護法　民眾黨：他已退出戰國策運作

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邱顯智指出，根據吹哨者爆料，從2019年開始，「戰國策傳播集團」就是「永豐集團」旗下各公司長期穩定的合作夥伴，簽訂「議題研究」、「政策年約」、「數位年約」等多項委託案，每年金額將近千萬，5年總額高達近5千萬。「永豐集團」委託「戰國策傳播集團」的業務繁多，其中最關鍵的，就是監測「揭弊者保護法」的立法進度，窮盡一切手段，動員學者，遊說立法委員、行政院高層，阻擋立法院排審「揭弊者保護法」、阻擋行政院提出院版草案。
邱顯智提到，永豐集團持續向行政院、立法院遊說，要求揭弊者保護法草案納入「懲罰揭弊者」的條文，想要藉著高額懲罰條款，造成寒蟬效應，阻止吹哨者站出來。到目前為止，各黨送進立法院的草案版本，就只有民眾黨團草案在第十八條規定「為防止濫用本法之行為，發生經法院判決後，該揭弊行為實屬惡意或非屬事實者，各目的事業主管機關應檢附相關情事資料移送委員會，由委員會對該揭弊者處新臺幣二十萬元以上二千萬元以下罰鍰」。永豐要求懲罰揭弊者的訴求，只有民眾黨買單。
針對時力指控，柯文哲競辦發言人戴于文表示，不分區是透過海選與民眾黨主席柯文哲邀約社會顯達，都有共同的價值與理念，至於戰國策與永豐金的委託案件，他剛與吳春城聯繫，吳春城表示已經退出戰國策的運作，所以不知道永豐金委託案的細節。
媒體詢問吳春城是柯競選總幹事黃珊珊推薦，是否與吳春城達成協議不讓黃國昌當法務部長？戴于文表示，不分區人選是經過選決會兩輪討論，之後定版再送中央委員會大家集體決策，所以絕對不是一個人或是黃珊珊能決定。
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