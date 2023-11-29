正確使用兒童安全座椅 高市府偕親子網紅守護寶貝安全回家
兒童乘坐汽車時一定要坐在後座，因為後座是最安全的地方，也是兒童安全座椅安裝的位置，而正確使用兒童安全座椅更是保證乘車安全的關鍵。為了確保每一位乘坐汽車的兒童都能平安無虞，高雄市政府特別邀請親子網紅兼主持人Summer及可愛的雙胞胎湯湯水水一同拍攝短片，向大家宣導正確使用汽車兒童安全座椅的知識。
記者鄭婷襄／高雄報導
Summer在短片中，提供大家使用兒童安全座椅的口訣「後、安、固、指」。兒童安全座椅只能安裝在車輛的「後」座，特別是兩歲以下的小朋友，更應該選用「後」向式安全座椅；一定要按照說明書的指引正確「安」裝安全座椅；安裝好後，請確認安全座椅穩「固」不搖晃；最後務必確認小朋友繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙。
最後，Summer提醒爸爸媽媽們，小朋友一定要坐於後座，並按照規定使用兒童安全座椅，為了我們的家人，也為了每一位行人和車上乘客的安全，讓我們一起創造更安全的用路環境。
高雄市政府呼籲，依據兒童安全座椅相關法規，2歲以下兒童應使用攜帶式嬰兒床或後向式安全座椅，並安置於後座，不得將安全座椅裝在副駕駛座；2至4歲以下，建議優先選用後向式座椅，並安置於後座，不得將安全座椅裝在副駕駛座；4至12歲雖然不強制使用安全座椅，但在兒童無法安全使用成人安全帶前，仍建議使用安全座椅或增高塾。