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NBA／Mark Cuban與德佬感情超好！Nowitzki職業生涯為他降薪4次

▲Dirk Nowitzki跟獨行俠老闆Cuban是無話不談的好友。 （圖／美聯社／達志影像）
▲Dirk Nowitzki跟獨行俠老闆Cuban是無話不談的好友。 （圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA達拉斯獨行俠隊老闆Mark Cuban，向來相當支持自家球隊，每場比賽幾乎都能看見他在球場的身影，Cuban也相當積極介入球隊的運營，不過就在今天傳出，Mark Cuban即將把球隊的多數股份出售，消息一出引發熱議。

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根據NBA資深記者Shams Charania透露， Mark Cuban預計將達拉斯獨行俠的多數股權出售給Miriam Adelson和賭場大亨Adelson家族，價值粗估約為35億美元，這是NBA歷史上最獨特的狀況之一，Cuban仍舊保留了球隊的股份，並且完全控制籃球運營。

而Mark Cuban與球隊的傳奇球星「德佬」Dirk Nowitzki，兩人感情相當好為球迷所熟知，甚至美國媒體認為兩人的關係，已完全超過老闆與員工間的本質，也有人戲稱他們簡直就像親兄弟一樣。Dirk Nowitzki在1998年NBA選秀會上以第1輪第9順位被密爾瓦基公鹿選中，隨即透過交易來到了達拉斯獨行俠，也展開了他21年傳奇的職業生涯。

當時獨行俠隊的老闆還並不是Mark Cuban，Cuban於2000年以總價2.85億美元(約新台幣88億元)，自時任老闆H.Ross Perot,Jr手中買下了達拉斯獨行俠的所有權，成為獨行俠隊老闆直到今日。Nowitzki的職業生涯中，幾乎不曾聘用過經紀人，他皆親身與Mark Cuban談判薪資等相關問題，而21年的職業生涯裡，Nowitzki主動降薪次數竟高達4次，在現代薪資至上的環境當中，放眼歷史應該也只有Dirk Nowitzki能夠做到。

從2010年開始Nowitzki就在為球隊節省薪資空間，希望球隊能藉此補強更多有實力的球員，當年Cuban提供Nowitzki一份為期4年9000多萬的頂級合約，但他並沒有接受，而是只簽下一紙僅1600萬年薪的短約，此後的Nowitzki也同樣多次拒絕Cuban開出的頂薪，甚至有一年年薪僅有800萬美元。Nowitzki這4次降薪總額超過1.1億美元，職業生涯後期Mark Cuban也不允許他再降薪，也相當信任Nowitzki，直接將球隊的部分股份交給他。

Dirk Nowitzki在2011年NBA總冠軍賽上，幾乎是一人撐起達拉斯獨行俠，最終以4:2擊敗擁有Lebron James、Chris Bosh、Dwyane Wade三巨頭的邁阿密熱火，Nowitzki也收下FMVP，招牌的「金雞獨立」單腳後仰跳投，至今仍為球迷津津樂道。

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