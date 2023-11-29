▲黴漿菌肺炎小心「合併感染」。醫教４招防範，風險族群早打疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是黴漿菌肺炎？會怎樣？醫：要特別小心「合併感染」。
中國爆發黴漿菌肺炎？黃柏堯醫師表示，黴漿菌肺炎除了和免疫負債有關，其實早在很久之前、新冠疫情之前就存在於這個世界中，並非新起的病菌。雖說經過新冠肺炎事件之後，世界各國確實會對中國特別緊張，但其實現在世界各地都有黴漿菌肺炎相關疫情，中國也是。
什麼是黴漿菌？好發族群？黴漿菌是一種形似介於細菌和病毒兩者之間的細菌，傳染途徑主要為飛沫傳染、接觸傳染，在台灣各季節都可能流行，最好發於5-15歲之間，以及60歲以上年長者，其他年齡層也都可能發生，但青壯年、中壯年免疫力較強，較不易傳染，或者感染了但沒有症狀。
得黴漿菌會怎樣？會重症、死亡嗎？黴漿菌感染潛伏期約3-5天，此時大多沒有症狀、不具傳染力。由於主要侵襲呼吸道，以上呼吸道為主。症狀大多如流感一般，可能出現咳嗽、喉嚨痛、喉嚨癢等呼吸道症狀，以及倦怠、無力、肌肉疼痛等全身症狀，另也會發燒、頭痛、頭暈等。視嚴重程度也可能侵犯到下呼吸道形成「白肺」、肺部纖維化、也可能血氧濃度下降，不過這些情況非常少見。
醫：風險族群特別小心「合併感染」。醫師指出，黴漿菌肺炎雖然重症、死亡率非常低，但視個人免疫力還是有發生的可能性。最需要擔心的是合併感染，新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌等其實都還在，並沒有消失，若同時感染黴漿菌及上述各病菌，免疫力不足的情況下風險自然會上升，也會出現相關病症。因此各免疫缺乏的族群都需要留意，例如年長者、心肺疾病者、慢性疾病者、癌症患者等。
黴漿菌肺炎不看醫生也會好？醫：未必，危險徵兆速就醫！
黴漿菌肺炎在免疫力足夠的族群身上、沒有特殊症狀出現，就算沒有看醫生也可以自行恢復，通常約1-2周。但免疫力不佳、病情較嚴重者，就需要就醫治療，治療以抗生素藥物為主，也約1-2周康復，時間會比自然痊癒來得快。
雖然黴漿菌肺炎可以自行恢復，但這前提是只有出現乾咳、喉嚨癢、喉嚨痛等，沒有出現嚴重症狀。黃柏堯醫師提醒，若出現喘、呼吸困難、胸悶、胸痛等，這通常就是意謂著肺部已經有較嚴重的受損，甚至可能已經形成「白肺」，自然應盡速就醫治療，不要再拖，以免真的轉成重症甚至有生命安全疑慮。
醫教４招防範黴漿菌肺炎，風險族群早打相關疫苗！
黴漿菌防疫措施：黃柏堯醫師指出，黴漿菌畢竟是個細菌，人體感染後並不會產生「免疫保護能力」，因此重複感染的可能性並不會降低。且沒有疫苗可以預防，防範之道還是以維持防疫水準及自身免疫力為主，例如戴口罩、勤洗手、必要時保持社交安全距離，尤其是上幼兒園的小朋友更需特別提醒。
相關疫苗早點打：不過雖然黴漿菌沒有相關疫苗，新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等也無法防範黴漿菌肺炎，但是這些疫苗還是可以防範「合併感染」。因此也鼓勵民眾遵循衛生機關建議施打各流行病疫苗，也會更有助確保身體健康。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。