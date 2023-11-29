藍白不分區立委韓國瑜、黃珊珊排第一　綠批：強調政治

民進黨中央黨部今天舉行「照顧這一代，守護下一代」記者會，邀請不分區名單排名第一的靖娟基金會執行長林月琴、排名第13名的基隆長庚醫院癌症中心主任王正旭、排名第16名的律師陳俊翰、排名第19名的台灣社會福利總盟秘書長孫一信出席。
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林月琴提到，如果是政治考量，社福永遠會被排在最後面，而光是這一點就值得社會肯定。
發言人張志豪提到，國民黨、民眾黨不分區排名強調都是政治、長期政治口水，而民進黨在意社福及弱勢關懷；他提到，長期以來社福都位居民進黨第一名，讓社福團體理事長、領導者能進入國會，協助政府推展社福、弱勢照顧。
王正旭則說，若進入國會要加強監督主管機關對於癌症防治執行，包括有實證的篩檢以期早期診斷與治療，提高治癒率並減少後段醫療支出；同時也會持續推動成立「百億癌症新藥基金」爭取公務預算等穩定財源，以提升新藥治療可近性，並避免影響健保總額點值；以及推動先進醫療，包括：智慧醫療、精準醫療與再生醫療等法案，透過跨領域新科技幫助癌症醫療，透過以上努力，希望在2030年時，達到台灣癌症的死亡率能減少三分之一。
林月琴提到，將爭取兒權公約施行法可以用兒權公約的架構來做調修，重視兒少權益與安全的整體性；孫一信則說，會落實「以人為本、以家庭為中心、以社區為基礎」的福利服務，此外，也會持續倡議社會住宅興辦。
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