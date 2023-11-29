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投資傳奇落幕！99歲孟格加州逝世　金融財經粉專發文致敬、悼念

▲股神巴菲特的投資夥伴、波克夏副董事長孟格於11月28日在加州逝世，享耆壽99歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲股神巴菲特的投資夥伴、波克夏副董事長孟格於11月28日在加州逝世，享耆壽99歲。（圖／美聯社／達志影像）

記者林莞茜／綜合報導

美國「股神」巴菲特的長期投資夥伴、波克夏公司（Berkshire Hathaway）副董事長孟格（Charles Munger），在美東時間11月28日於加州洛杉磯過世，享耆壽99歲。一代傳奇人物逝世，震驚金融投資圈不少人開始紛紛發文致敬、悼念，其中財經網紅胡采蘋稱孟格一生最成功的投資就是比亞迪，有11萬追蹤的「股人阿勳」也指出，巴菲特原先的投資策略是「抄低」，是蒙格幫助巴菲特擬定了「價值投資」的長期投資哲學。

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財經網紅胡采蘋在其粉絲專頁「Emmy追劇時間」發文指出，巴菲特的好朋友查理蒙格以99歲高齡過世，他一生最成功的投資就是比亞迪，27萬美元進場，一度價值超過80億美元，他還在2008年勸說巴菲特進場買了8美元的比亞迪；蒙格在他公司Daily Journal今年的股東會上說，他最大的遺憾就是阿里巴巴，他在226美元進場，150美元左右還加碼攤平，結果在105美元左右砍半，目前還有一半股票，現在已經剩下七十多，賠掉一半都不止。

不過，胡采蘋也笑稱，蒙格給她最大的啟示是，很多人都說喝可樂對健康有害，但是他們這些老人家，不但在年輕時買可口可樂股票致富，到了99歲他們還是在喝可樂，吃垃圾食物的餅乾，蒙格都坐輪椅了還是喝可樂當早餐，也可以活到99歲，所以很懷疑可樂其實是不是能使人長壽。

臉書粉絲專頁擁有11萬人追蹤的「股人阿勳」，也發文懷念巴菲特和孟格的故事，也表示，巴菲特原先的投資策略是「抄低」，只要便宜就買，是孟格幫助巴菲特擬定了「價值投資」的長期投資哲學，是孟格一直強調，「讓我們購買真正優秀的企業」，他是巴菲特收購糖果店時思糖果（See's Candies）的推手，讓百年糖果店變成印鈔機，是巴菲特口中最夢幻的投資「作為投資夥伴，孟格本人的績效表現甚至更好，在孟格加入波克夏後，波克夏的年均股價漲幅約20%，幾乎是S&P 500指數漲幅的兩倍。」

4萬人追蹤粉專「竹軒的親子理財筆記」還提到，孟格的智慧幾乎都在《窮查理蒙格的普通常識》這本書上，不只是投資理財，人生也是。人家曾經問過他要如何像你一樣面對人生，孟格說道「保持學習。像現在我和老巴都是第一次當老年人，我們正在學習如何當老年人。」

「竹軒的親子理財筆記」也舉例孟格說過的一段故事，而這對於他這位被動投資者而言奉為座右銘，「烏龜可以跑贏兔子，只要烏龜不要犯錯，而兔子犯了大錯，如此一來這個機會就會發生。我從來不試圖變成聰明人，而是不要去犯錯，尤其是那種愚昧的錯誤。久而久之比起那些常犯大大小小錯的人，我就是聰明人了。」

孟格逝世消息，波克夏公司發出聲明證實此事，但未提及孟格的逝世原因。而巴菲特隨後也發出聲明感念孟格，並稱「沒有孟格的靈感、智慧和參與，波克夏不可能發展到現在的地位。」

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