賴蕭欲招待習近平品嚐台灣小吃！國台辦潑冷水：獨獨配別自討沒趣
台灣2024總統大選三黨候選人都已登記，其中前駐美代表蕭美琴返台投入選戰、出任民進黨總統參選人賴清德的副手後，曾被問及若習近平訪台會如何招待，蕭則回應會推薦很多好吃的台灣小吃和水果；中國國台辦發言人陳斌華今（29）則反駁稱賴蕭編造話術，奉勸「獨獨配」別再自討沒趣。
國際中心楊智傑／綜合報導
過去一向稱「不介入台灣選舉」的國台辦近期針對三黨候選人動向多有表態，針對民進黨副總統參選人蕭美琴在接受節目「雅琴看世界」專訪時，稱會招待習近平「很多好吃的台灣小吃和水果」，賴清德此前亦稱若習近平來台欲招待他「蝦仁飯加全糖珍奶」，國台辦發言人則不以為然批評「這種老把戲，路人皆知」。
對於賴蕭的說法，國台辦發言人陳斌華29日回應稱，「為了掩蓋台獨本質，蓄意編造一些話術，騙取選票，這種老把戲，路人皆知」，接著又稱「奉勸『獨獨配』別自討沒趣」。
此前國台辦發言人朱鳳蓮亦批評賴清德「台獨本性不改，只靠變換說辭，想給自己披上那種善意的外衣，是欺騙不了世人的」，質疑「一個標榜自己是『務實台獨工作者』的人說出這種話不是很奇怪嗎？」
至於被問及侯友宜、柯文哲分別代表國民黨、民眾黨登記參選，宣告「藍白合」破局等問題時，陳斌華則稱有注意到相關報導，「我們尊重『台灣地區』現行社會制度，希望明年初『台灣地區』選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。」